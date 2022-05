Dua Lipa in total denim: prima del concerto di Milano posa nel camerino “griffato” Dua Lipa ieri sera ha tenuto il primo dei suoi due concerti milanesi e ha letteralmente infiammato il Forum di Assago. Come si è preparata alla performance? Con un audace look total denim e un camerino “griffato”.

A cura di Valeria Paglionico

Dua Lipa ha infiammato Milano: ieri sera al Forum di Assago ha tenuto il primo dei due concerti lombardi del Future Nostalgia Tour e ha letteralmente fatto impazzire i fan con la sua grinta. Scenografie futuristiche, coreografie scatenate, energia da vendere e un talento che va oltre ogni limite: la cantante ha dominato il palco e, dopo aver rimandato il tour per due anni a causa della pandemia, è tornata ai live più in forma che mai, dimostrando di essere la nuova regina del pop. Non sorprende, dunque, che tra gli spettatori ci fossero diverse star molto note nel nostro paese, da Aurora Ramazzotti a Elodie. Come si è preparata a una performance tanto adrenalinica? Lo ha rivelato sul suo profilo social.

Donatella Versace "firma" il camerino di Dua Lipa

Al primo concerto milanese di Dua Lipa non sono mancati i grandi nomi del mondo della moda, dal suo stylist Lorenzo Posocco a Pierpaolo Piccioli, il direttore creativo di Valentino. A curare personalmente sia i look che il camerino della cantante è stata però Donatella Versace, che non ha esitato a seguire lo show direttamente dalle prime file. Come ha accolto la sua musa al Forum di Assago? Decorando la dressing room con alcuni accessori iconici della Maison. Cuscini con la Medusa, coperte "barocche", copri-divano decorati con le classiche stampe in nero e oro: Dua Lipa non ha potuto fare a meno di immortalare con orgoglio il camerino arredato dalla stilista in persona. Di tutta risposta Donatella, nelle foto social pubblicate poco dopo il concerto, ha poi scritto: "Sei un angelo e un'icona. Ti amo davvero tanto. Grazie per la miglior serata di tutti i tempi".

Il camerino Versace di Dua Lipa

Quanto vale il look total denim di Dua Lipa

Donatella Versace non si è limitata a rendere "griffato" il camerino di Dua Lipa, ha anche firmato uno dei look sfoggiati sul palco milanese. La popstar ha seguito il trend del total denim indossando un completo di jeans logato effetto patchwork. Ha abbinato una micro-gonna con un cinturone in tinta a un crop top con le coppe, completando il tutto con un blazer avvitato e con un paio di stivali col tacco a spillo.

Dua Lipa in Fendace

I capi fanno parte della collezione Fendace, nata dalla collaborazione tra Versace e Fendi, e vengono tutti venduti sul sito ufficiale della Maison di Donatella. I loro prezzi? Il pezzo più "economico" è la bralette (da 1.095 euro), mentre il più caro è la giacca da 2.990 euro. Dua Lipa non è forse una vera e propria icona fashion oltre che una talentuosa popstar?