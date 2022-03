Dua Lipa è una strega con l’abito trasparente: il look con gioielli maxi e scarpe alla schiava Dua Lipa è un’indiscussa icona di stile a livello internazionale e nelle ultime ore ne ha data l’ennesima prova. Si è trasformata in una vera e propria “strega” con un outfit total black con abito trasparente, gioielli maxi e scarpe alla schiava.

A cura di Valeria Paglionico

Dua Lipa è tra le popstar di maggiore successo degli ultimi anni e, al di là dell'innato talento canoro che da sempre la contraddistingue, ha dimostrato di avere anche stile da vendere. Le sue hit riescono a scalare le classifiche internazionali, sui social le basta postare un'unica foto per lanciare mode e tendenze e ai concerti spopola con outfit all'ultimo grido: insomma, è chiaro che continueremo a sentir parlare di lei ancora a lungo. Nelle ultime ore è riuscita ancora una volta a dare il meglio di lei in fatto di look: in total black si è trasformata in una vera e propria strega, anche se non ha rinunciato agli accessori appariscenti e glamour.

L'abito trasparente di Dua Lipa

Al motto di "Strega buona o strega cattiva?", Dua Lipa ha rivelato ai followers il suo nuovo look all'insegna della sensualità e del glamour. È total black ma, a dispetto di quanto si potrebbe pensare, è tutt'altro che banale. La popstar ha indossato un minidress firmato Mugler, un modello che le ha fasciato la silhouette sinuosa caratterizzato da spalline larghe, scollatura generosa e una serie di trasparenze audaci su busto e fianchi. Qual è il suo prezzo? Sui siti di e-commerce dedicati alla moda di lusso viene venduto a 1.285 euro. A completare l'outfit, anche una sorta di guanti coordinati che le hanno decorato le braccia.

Dua Lipa in Mugler

Dua Lipa è icona fashion

A fare la differenza nell'outfit di Dua Lipa sono stati però gli accessori. Ha puntato tutto su dei gioielli molto appariscenti, dalla collana regina con un enorme pendente tondo all'anello over con una grossa pietra rossa centrale, fino ad arrivare agli orecchini "candelabro" (messi in risalto da un elegante raccolto portato con la frangia sulla fronte). La cantante ha poi aggiunto dei collant velati in nero e un paio di décolleté col tacco, un modello con dei lacci alla schiava che arrivano fino alle ginocchia. Le sue calze riusciranno a diventare il must-have delle prossime stagioni? L'unica cosa certa è che Dua riesce sempre a dettare legge in fatto di stile.