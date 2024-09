video suggerito

Quanto costano i maxi gioielli di Alba Parietti per i look al Festival di Venezia Alba Parietti è una delle protagonista della Mostra del Cinema di Venezia 2024, sul cui red carpet sta sfilando spesso con dei look eleganti e dai dettagli appariscenti. In quanti hanno notato i suoi gioielli scultura? Ecco chi li ha firmati e i loro prezzi. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valeria Paglionico

Si sta svolgendo l'81esima edizione della Mostra del Cinema di Venezia e fino al prossimo 7 settembre, data in cui verranno assegnati i Leoni, saranno moltissimi i registi e gli attori che presenteranno i loro film in anteprima mondiale. Ad attirare le attenzioni dei media sono soprattutto le star che ogni sera si sfidano a colpi di stile sul red carpet, approfittando dell'atteso evento glamour per sfoggiare abiti originali, accessori preziosi e vertiginosi tacchi a spillo. Alba Parietti non si è lasciata sfuggire un'occasione simile e da qualche giorno sta sfilando al Lido, incantando tutti col suo innato fascino. In quanti hanno notato gli appariscenti gioielli con cui ha completato i look dark? Ecco chi li ha firmati e quanto costano.

Chi firma i gioielli di Alba Parietti a Venezia '81

L'avevamo lasciata in minigonna mentre sfidava gli haters sui social, ora ritroviamo Alba Parietti sul red carpet del Festival di Venezia in una versione super glamour. Ha debuttato in Laguna durante la prima di The Room Next Door, il nuovo film di Pedro Almodovar, dove ha spopolato con un lungo abito dark dall'effetto vedo non vedo di Elisabetta Franchi. Per completare il tutto ha scelto una serie di appariscenti gioielli di design che non potevano passare inosservati.

Alba Parietti con gioielli Elena Estaun

A firmarli è Elena Estaun, designer che crea tutti i pezzi a mano, mixando forme originali e dettagli preziosi. Il maxi bracciale nero e gold è una catena elastica che fascia completamente l'avambraccio (prezzo 395 euro), mentre gli orecchini etnici che sembrano essere una "molla" pendente. Il loro prezzo? Sul sito ufficiale del brand vengono venduti insieme al bracciale coordinato al prezzo di 210 euro.

Bracciale di Elena Estaun

Quanto costa la collana scultura di Alba Parietti

In occasione della prima di Queer Alba Parietti ha continuato ad affidarsi a Elisabetta Franchi ma questa volta sfoggiando un maxi dress nero con le spalline sottili e la scollatura generosa. A fare la differenza sono stati ancora una volta i gioielli di Elena Estaun, prima tra tutti la collana scultura Hueso, un modello con un enorme pendente gold che sembra essere una pietra preistorica. Quanto costa? Sul sito ufficiale del marchio viene venduta a 445 euro.

La collana Hueso di Elena Estaun

Il bracciale, invece, è rigido e "a schiava", realizzato con una serie anelli neri e oro intrecciati tra loro che danno vita a un effetto catena (prezzo 595 euro), mentre gli orecchini sono i Tortuga Waterfall, dei fili gold che pendono da un perno a forma di tartaruga (prezzo 175 euro). Cosa dire, invece, degli anelli? Anche loro sono maxi e dal mood etnico ma a firmarli è stato il marchio Ferrum Jewels, che propone solo pezzi unici e fatti a mano. Insomma, Alba è riuscita a farsi notare ma ha promesso ai fan che le vere sorprese devono ancora arrivare.

I gioielli di Elena Estaun