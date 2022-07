Dua Lipa contro le convenzioni da matrimonio: alle nozze degli amici è rivoluzionaria in abito bianco Dua Lipa ha stravolte le classiche regole in fatto di dress code da matrimonio. Per le nozze degli amici ha sfoggiato un adorabile look total white, apparendo romantica e rivoluzionaria.

La stagione dei matrimoni è entrata nel pieno e, complice il fatto che negli ultimi 2 anni molte cerimonie sono state rimandate, sono innumerevoli le coppie che hanno scelto proprio l'estate 2022 per pronunciare il fatidico sì. È il caso di Olive Ensley, una cara amica di Dua Lipa, che ha voluto a tutti i costi la popstar tra i suoi invitati alle nozze con Dane Ensley. La cosa particolare è che la cantante ne ha approfittato per mettere in mostra il suo animo rivoluzionario: si è ribellata a ogni tipo di dress code e ha indossato un abito bianco in pieno stile sposina. In quanti seguiranno il suo esempio e diranno addio alle classiche tradizioni da matrimonio (ormai diventate retrò)?

Dua Lipa è un'icona libera

Viviamo un'epoca in cui trionfa lo stile libero, fluido, genderless ed è inevitabile pensare che il classico dress code da matrimonio risulta essere un tantino retrò. Dite addio ai "colori proibiti", agli abiti lunghi e principeschi e alla necessità di essere bon-ton ma senza osare troppo, è arrivato il momento di dare libero sfogo al proprio stile, soprattutto durante le cerimonie di nozze, eventi durante i quali si ha la possibilità di "uscire dagli schemi" in fatto di look. Lo sa bene Dua Lipa, che per le nozze di una coppia di amici si è ribellata alle regole conservatrici: alla cerimonia ha indossato un adorabile minidress di pizzo bianco proprio come se fosse lei la sposa.

Dua Lipa in Bottega Veneta

Il look da matrimonio di Dua Lipa

Cosa indossare a un matrimonio quando si è tra gli invitati? Secondo Dua Lipa il total white è una scelta glamour, sofisticata e tutt'altro che inopportuna. Lei lo ha fatto ed è riuscita a mixare romanticismo e fashion, apparendo super cool. Ha indossato un abito di pizzo dalla silhouette trasparente, un modello con la gonna all ginocchio decorata con un orlo di tulle, le spalline sottili e la scollatura generosa. Per completare il tutto ha scelto dei guanti coordinati e degli accessori in argento metallizzato, dalla borsetta ai cuissardes. Tutto è firmato Bottega Veneta e fa parte della collezione Autunno/Inverno 2022-23 di Bottega Veneta. Chi ha il coraggio di dire che ha osato troppo?