Dua Lipa festeggia i 27 anni: il look da compleanno coi cristalli sui capezzoli e le zeppe oversize Dua Lipa ha compiuto 27 anni e ha festeggiato in gran stile con tutti gli amici più cari. Poteva mai mancare lo stile fashion al suo party di compleanno? Assolutamente no e, tra cristalli sui capezzoli e maxi zeppe, la popstar ha dato il meglio di lei in fatto di glamour.

A cura di Valeria Paglionico

Dua Lipa sta vivendo un momento d'oro della sua carriera e ormai da anni scala le classifiche internazionali con delle hit-tormentoni super adrenaliniche. Anche quando si parla di stile non sbaglia un colpo ma è solo nelle ultime ore che ha lasciato davvero senza parole i fan. Oggi è il suo compleanno, compie 27 anni, e ha pensato bene di dare il via ai festeggiamenti allo scoccare della mezzanotte. Quale migliore occasione di un party in suo onore per osare con un look scintillante e sensuale? Tra cristalli sui capezzoli e zeppe oversize, la cantante è riuscita ancora una volta a mettere in mostra il suo animo fashion.

Dua Lipa dà il via alla birthday week

Dua Lipa ha compiuto 27 anni e ha festeggiato in gran stile con gli amici più cari, celebrando così anche gli innumerevoli successi raggiunti dagli esordi a oggi (sono passati infatti esattamente 7 anni dall'uscita del singolo di debutto New Love). Ha organizzato un maxi party in una location immersa nel verde e, tra brindisi, torta personalizzata e accessori col suo nome stampato sopra, ha reso la giornata davvero unica. Tra gli invitati hanno spiccato alcuni grandi nomi della moda, dall'amica modella Vittoria Ceretti allo stilista Giuliano Calza (che in più di un'occasione ha firmato i suoi look glamour). La popstar ha documentato il party sui social, anticipando che sarà solo il primo di una settimana all'insegna dei festeggiamenti.

Dua Lipa in Marc Jacobs

Il look da compleanno di Dua Lipa

Come ha aperto la sua "birthday week" Dua Lipa? Con un look glamour e sensuale firmato Marc Jacobs. La cantante ha puntato sul total white, anche se non ha rinunciato ai dettagli scintillanti che hanno aggiunto un tocco ancora più fashion. Ha abbinato una gonna lunga e ampia a vita alta a una giacca crop, completando il tutto con un paio di décolleté con maxi tacco zeppa oversize in tinta della collezione Autunno/Inverno 2022-23. La vera chicca dell'outfit? La mini bralette tempestata di cristalli silver che le ha coperto a stento i capezzoli. Non sono mancati i gioielli preziosi, dal bracciale a catena di Bottega Veneta all'anello Serpenti di Bvlgari.