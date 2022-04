Dua Lipa con la tuta in stile anni ’90: lancia il trend delle stampe con i manga giapponesi Dua Lipa è un’icona fashion a livello internazionale e lo dimostra a ogni apparizione pubblica. Nelle ultime ore, ad esempio, sui social ha sfoggiato una tuta in pieno stile anni ’90 ma la cosa particolare è che era decorata con la stampa di un manga giapponese.

A cura di Valeria Paglionico

Dua Lipa non è solo una delle popstar più amate e talentuose degli ultimi anni, da quando ha debuttato nella musica ad oggi ha più volte dimostrato di essere una regina fashion. Gli stilisti fanno a gara a vestirla e non sorprende che riesca a catalizzare sempre tutti i riflettori su di lei ogni volta che appare su un red carpet internazionale. Al di là degli eventi di gala, dove spopola tra scollature, abiti a sirena e tacchi a spillo, sui social non esita a rivelare il suo lato più casual. Lo ha fatto proprio nelle ultime ore, sfoggiando un must ispirato agli anni '90 e lanciando una tendenza che di sicuro sarà apprezzatissimo dai più nostalgici.

Il look comodo di Dua Lipa

L'ultimo look di Dua Lipa? È ispirato agli anni '90 e di sicuro farà sognare tutti coloro che sono stati bambini o adolescenti in quel periodo storico. La cantante si è lasciata immortalare alle prese con il relax e l'attesa mentre è seduta su un divano colorato con indosso una comoda tuta. Si tratta di un modello bicolor e leggermente acetato in bianco e nero firmato JW Anderson, con i pantaloni ampi e a vita altissima e la felpa crop con una zip frontale che arriva fino al décolleté. Per completare il tutto ha scelto un paio di sneakers total black, mentre per quanto riguarda i capelli li ha tenuti sciolti, lisci e con la fila centrale.

Le stampe con i manga sono il nuovo must?

A fare la differenza nella tuta di Dua Lipa non è né il tessuto, né l'effetto bicolor, quanto piuttosto la stampa sul petto. Di cosa si tratta? Di un'immagine ispirata alla serie anime sudcoreana della fine degli anni '80, Run Hany, un cartone che parla di un'adolescente di Seoul che sogna di diventare una runner professionista. La Maison JW Anderson ha realizzato un'intera collezione di accessori decorata con questi disegni manga, a prova del fatto che aggiungere un tocco cartoon al proprio look è tutt'altro che infantile. In quanti prenderanno ispirazione dalla popstar e daranno spazio alle stampe ispirate ai loro manga preferiti?