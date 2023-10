Diletta Leotta, per la serata in discoteca ricicla l’abito mini ricoperto di cristalli Diletta Leotta per un party con Loris Karius sceglie un mini dress fasciante: ecco dove l’aveva già indossato.

A cura di Arianna Colzi

Diletta Leotta

Diletta Leotta ha trascorso un weekend in Germania con il compagno e padre della piccola Aria, Loris Karius. Approfittando della pausa del campionato di calcio di serie A, la conduttrice di Dazn si è concessa un po' di relax. Pochi giorni fa, infatti, viste le temperature ancora molto calde, Leotta si è concessa un ultimo tuffo nel mare limpido della sua amata Sicilia, esibendo una forma fisica impeccabile. Poi, per il weekend, è volata a Monaco di Baviera, città dove il portiere del Newcastle è cresciuto. Domenica sera, i due hanno trascorso una serata in discoteca, documentata nelle storie Instagram della coppia. Per l'occasione, Diletta ha scelto un mini abito che aveva già indossato poco prima di annunciare la gravidanza, quasi un anno fa.

Il look di Diletta Leotta

Diletta Leotta ricicla un mini abito per una serata a Monaco

Diletta Leotta ha passato una serata in un club di Monaco, dove il compagno si è divertito a fare il deejay per il pubblico presente. La conduttrice ha indossato un mini abito beige di Alex Perry modello "Tinley" con cristalli applicati: le spalle sono scoperte, anche se il vestito è a maniche lunghe, e i dettagli cut out danno vita ad una profonda scollatura. Il capo fa parte di una vecchia collezione del brand e si può trovare in vendita online a 650 euro.

Il mini dress di Alex Perry

Il mini dress fasciante era già stato indossato dalla conduttrice lo scorso Natale, quando Leotta lo aveva scelto per un pranzo in famiglia. Il look scintillante era stato esibito in alcune foto a tema natalizio scattate davanti all'albero di Natale e postate sul suo profilo Instagram. Una scelta fashion sostenibile, che evidenzia anche il ritorno di Diletta Leotta ad una forma fisica impeccabile, proprio a due mesi dal parto della piccola Aria.

