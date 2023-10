Il look monocromatico di Diletta Leotta: la camicia crop in autunno si abbina alla gonna in maglia Diletta Leotta, tornata da poco sui campi di calcio dopo la nascita della piccola Aria, indossa un look dai colori pastello di un brand italiano emergente.

A cura di Arianna Colzi

Diletta Leotta

Le temperature autunnali tardano ad arrivare per questo anche le celebrities continuano ad indossare look un po' più estivi. Diletta Leotta mostra il fisico asciutto e in forma a poco più di un mese dalla nascita della piccola Aria, avuta con il compagno Loris Karius. La conduttrice ha mostrato su Instagram un total look dai colori pastello con toni autunnali, tra il beige, il rosa e il marrone.

Il look monocromatico di Diletta Leotta

Qual è il brand indossato da Diletta Leotta

Il total look di Diletta Leotta sui toni pastello è composto da una camicia crop in cotone e una mini gonna in maglia. La camicia crop ha un vertiginoso scollo a V e una piccola A ricamata su uno dei revers della camicia. Entrambi i capi sono firmati AndreAdamo, brand creato dall'omonimo designer italiano. Sul web il top viene venduto a 365 euro, mentre la mini gonna a coste a 200 euro.

Camicia AndreAdamo

L'outfit di Diletta Leotta è già una tendenza in questo autunno che non si decide ancora ad arrivare, perfetto per le serate che non sono ancora troppo fredde. La conduttrice, inoltre, è da poco tornata a condurre i principali appuntamenti della Serie A maschile di calcio, esibendo un fisico tonico e scolpito. Alcuni giorni fa, in un altro scatto postato su Instagram, aveva indossato un altro micro top in jeans a completare un look total denim.