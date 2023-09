Diletta Leotta mostra la pancia: a meno di 2 mesi dal parto indossa il micro top di jeans Diletta Leotta è tornata in splendida forma a meno di due mesi dal parto di Aria. Nelle ultime ore sui social ha infatti lasciato gli addominali in vista con un crop top in total denim: ecco il nuovo look.

A cura di Valeria Paglionico

Diletta Leotta è diventata mamma a metà agosto, ha messo al mondo la piccola Aria, la prima figlia nata dall'amore con Loris Karius, e non potrebbe essere più felice. Sui social non esita a lasciarsi immortalare con la bimba tra le braccia tra coloratissimi look coordinati e serate casalinghe all'insegna del relax ma, come lei stessa ha più volte sottolineato, la maternità non ha stravolto in modo drastico le sue abitudini quotidiane, basti pensare al fatto che proprio di recente è già tornata a lavorare sui campi di calcio della Serie A. Nelle ultime ore, per la precisione poco dopo la partenza per Newcastle, dove ha raggiunto il compagno insieme alla neonata, si è servita di Instagram per rivelare il suo nuovo look all'insegna del glamour.

Le foto di Diletta Leotta a meno di due mesi dal parto

Non sono passati neppure due mesi dalla nascita di Aria ma Diletta Leotta sembra essere già tornata in splendida forma, proprio come se non avesse mai affrontato una gravidanza. Lo ha dimostrato di recente, posando con gli addominali in vista per degli scatti social realizzati tra le mura di casa al motto di "Vertigine" (forse un riferimento al volo che avrebbe preso di lì a poco, il primo della piccola Aria). Già qualche settimana fa durante la sua prima partita di campionato la conduttrice aveva indossato il crop top ma in quell'occasione l'aveva abbinato a una culotte a vita alta in tinta che usciva dai pantaloni. Ora ha lasciato l'ombelico in vista, dando prova di aver detto addio alla normale pancetta post-parto.

Diletta Leotta in Pinko

Il top di jeans di Diletta Leotta

Per la partenza Diletta ha pensato bene di non rinunciare al glamour, abbinando un paio di pantaloni neri a vita bassa a un crop top in denim, per la precisione un modello a punta a effetto corsetto con le spalline larghe, la scollatura generosa e le stecche sul busto.

Pinko

Si tratta di una "chicca" firmata dal brand Pinko che sul web viene venduta a 265 euro. Capelli sciolti e leggermente ondulati, make-up dai toni naturali curato nei minimi dettagli ed espressione iper sensuale: la gravidanza ha reso ancora più bella e luminosa la conduttrice di Sky. Ora che è a Newcastle con Aria e Loris condividerà sui social qualche nuovo adorabile scatto di famiglia?