Diletta Leotta in bikini dopo la nascita di Aria: la prima vacanza di famiglia con Loris Karius Diletta Leotta ha approfittato della pausa del campionato per riunirsi con Loris Karius: i due hanno organizzato la loro prima vacanza di famiglia con Aria e la conduttrice ne ha approfittato per sfoggiare il bikini a due mesi dal parto.

A cura di Valeria Paglionico

Diletta Leotta è diventata mamma a metà agosto, nel giorno del suo compleanno ha messo al mondo la piccola Aria, la prima figlia nata dall'amore con Loris Karius. Sebbene inizialmente fosse rimasta un tantino spiazzata dalla notizia della gravidanza, oggi non potrebbe essere più felice di aver messo su famiglia e si gode al massimo l'esperienza della maternità. Certo, il compagno è spesso lontano a causa dei suoi impegni col la squadra del Newcastle (di cui è portiere), ma ogni volta che possono i due si riuniscono per darsi alla loro nuova vita da genitori. È proprio quanto successo di recente: hanno organizzato la prima vacanza di famiglia con la bimba, approfittandone per godersi le recenti giornate calde e soleggiate d'autunno.

Diletta Leotta, la reunion in Sicilia con Loris Karius

La pausa del campionato ha permesso a Diletta Leotta e Loris Karius di riunirsi dopo essere rimasti lontani per diverse settimane. Sono volati sull'isola di Vulcano e ora si stanno godendo delle giornate all'insegna del totale relax presso il Therasia Resort Sea & Spa, uno dei luoghi preferiti della conduttrice di Dazn come lei stessa ha specificato nella didascalia del post social, dove ha scritto "Il mio posto del cuore". Con loro naturalmente c'è la piccola Aria, diventata protagonista di un dolcissimo ritratto di famiglia che ha intenerito milioni di fan. Per i due neo-genitori si tratta della prima vera vacanza con la bimba, visto che è nata nel pieno di agosto poco prima che entrambi riprendessero la normale routine lavorativa.

Diletta Leotta e Loris Karius

Le foto di Diletta Leotta in bikini

Il dettaglio che non è passato inosservato? Diletta Leotta è tornata a indossare il bikini a esattamente due mesi dal parto, rivelando una forma fisica impeccabile proprio come se non avesse appena affrontato una gravidanza: ha messo in risalto la silhouette con un modello minimal total black caratterizzato da tanga sgambato e reggiseno scollato con le spalline doppie.

Diletta Leotta in bikini

Certo, già da tempo aveva cominciato a fasciare le forme con abiti aderentissimi, ma solo ora ha lasciato la pancia completamente nuda. Capelli sciolti bagnati dalla salsedine, trucco appena accennato e sorriso stampato sulle labbra: la conduttrice è una mamma splendida e glamour e la compagnia di Loris Karius riesce a renderla ancora più raggiante.