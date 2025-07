Da Elisabetta Gregoraci a Chiara Ferragni, il giallo è il colore di questa estate

Sono i colori chiari e delicati i must have su cui puntare quest'anno per gli outfit estivi. Anche le passerelle dell'Estate 2025 hanno decretato il successo di nuances come il lilla, il verde menta, il glicine. Sembrerebbe un controsenso: solitamente le tonalità pastello sono quelle che si attribuiscono principalmente alla primavera, visto che richiamano molto il mondo floreale. E invece, l'estate 2025 segna la loro vittoria, dopo l'egemonia assoluta dei colori fluo e accesi che hanno primeggiato nel guardaroba negli ultimi anni. Ma con una eccezione! E ce lo confermano anche le preferenze delle celebrities coi loro outfit da copiare. Il giallo è il colore di tendenza per eccellenza, questa estate.

I look delle celebrities da copiare

Osservando i look delle celebrities in vacanza, spicca in particolare una tendenza che a quanto pare andrà avanti per tutte le settimane a venire. D'estate si sa, si mettono via i colori cupi e scuri: nero, marrone e grigio vengono sostituiti da nuances più vibranti, fresche, tonalità capaci di comunicare brio, voglia di divertimento. E quello che più di tutti si presta a ciò è il giallo, amatissimo e molto gettonato quest'anno.

Lo troviamo soprattutto in due varianti. Da un lato c'è il romantico e delicato giallo burro, dall'altro ci sono i vari ocra, terra di siena, miele: queste tre declinazioni sono più strong. Le celebrities, nelle loro valigie delle vacanze, hanno messo anche capi gialli, dimostrando quanto sia effettivamente una nuance capace di attrarre moltissimo in questo periodo dell'anno: è il colore del sole, è luminoso, è allegro.

Elisabetta Gregoraci lo ha scelto per un minidress monocolor con maxi scollatura, il capo che non può mancare nel guardaroba estivo: perfetto per un party in discoteca, per una festa, per una serata in cui si vuole essere sexy e femminili, soprattutto se abbinato a un paio di sandali gioiello col tacco. Chiara Ferragni ha optato per un abitino floreale: è un modello perfetto per il giorno, per una passeggiata con le amiche magari o un aperitivo poco impegnativo.

L'influencer, però, lo ha scelto anche per il minidress a coste firmato Kukhareva, perfetto sia come copricostume che per le uscite estive, magari abbinato a un paio di sandali. E sembra sia fan del giallo anche la sorella dell'imprenditrice. Valentina Ferragni non ha rinunciato a uno slip dress giallo con inserti bianchi in pizzo: semplice, ma al tempo stesso femminile. Il dettaglio da copiare è la borsa di paglia, che si abbina perfettamente e che contribuisce a richiamare l'atmosfera estiva.

Essendo un colore già vistoso, quando si tratta di abbinamenti la proposta di Caterina Balivo è quella più semplice e immediata, intramontabile: una camicetta bianca! Su una gonnellina a fiori e un paio di ballerine, l'effetto wow è garantito, con un tocco chic che non guasta. Ma estate significa anche costumi da bagno e Belén Rodriguez, fan dei micro bikini, ne ha scelto uno che ovviamente fa parte del suo brand, quello che ha fondato assieme alla sorella Cecilia.

Nella nuova collezione di Me Fui il giallo è grande protagonista, con questo modello decorato con piccoli fiorellini che le due sorelle hanno indossato entrambe per dare avvio alla loro estate. Il modello costa 69 euro e ha anche un pare coordinato.