Cristina Marino, il primo look natalizio è con le rose sul décolleté Col tubino nero non si sbaglia mai. Per il primo look delle feste Cristina Marino ha scelto un modello low cost impreziosito da maxi rose sul décolleté.

A cura di Giusy Dente

Dal rosso tradizionale all'intramontabile total black fino ai look preziosi, tra paillettes e cristalli: i look delle feste sono glamour e scintillanti. In vista del Natale e del Capodanno, le celebrities stanno facendo le loro proposte, mostrando i loro party dress, outfit perfetti da sfoggiare nelle occasioni speciali del mese di dicembre, quando non mancano occasioni di ritrovo con amici e parenti. Cristina Marino ama molto condividere con fan e follower le sue scelte di stile. Non poteva mancare anche qualche idea natalizia.

Cristina Marino punta sul mini dress

Il tubino nero è una scelta sempre vincente. Non a caso è considerato un vero e proprio must have, un capo che non può mancare nel guardaroba, proprio perché si presta a tantissimi abbinamenti diversi, a seconda dell'occasione. Con "la petite robe noir" non si sbaglia mai e ce lo hanno insegnato Coco Chanel e Audrey Hepburn, anche se nel tempo ai modelli più classici e tradizionali se ne sono affiancati altri più moderni e in linea con le tendenze del momento.

L'intramontabile tubino nero è amatissimo dalle celebrities: dal modello drappeggiato di Valentina Ferragni a quello sensuale con tagli cut-out di Giulia Salemi fino a quello rivisitato in chiave rock di Ambra Angiolini in pelle, le scelte sono infinite ed è possibile spaziare molto a seconda del tipo di effetto dark che si vuole ottenere.

in foto: tubino nero H&M

Il look natalizio di Cristina Marino

Il look natalizio di Cristina Marino è in total black, un mini dress attillato, con bretelline sottili e impreziosito da applicazioni sullo scollo rettangolare. Proprio all'altezza del seno, infatti, ci sono 3 rose giganti tono su tono. Si tratta di un capo low cost di H&M: sul sito del brand costa 24,99 euro. Sarà l'intramontabile abitino nero, a spopolare in queste festività natalizie?