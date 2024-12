video suggerito

Com’era Clara prima del successo: annuncia Sanremo 2025 col video in cui canta da piccola Carlo Conti ha svelato chi saranno i Big in gara al Festival di Sanremo 2025. Nell’elenco c’è il nome di Clara, che ha festeggiato facendo un tuffo nel passato. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Giusy Dente

4 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Festival di Sanremo 2025 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Carlo Conti ha finalmente svelato chi saranno i cantanti in gara tra i Big a Sanremo 2025. Il Festival segna per lui un ritorno: era stato già al timone della kermesse (come presentatore e direttore artistico). Per la nuova edizione della gara canora ha pensato a 30 artisti molto noti al grande pubblico, tra debutti all'Ariston e conferme. L'elenco dei nomi è stato letto in diretta durante l'edizione delle 13.30 del Tg1, domenica 1 dicembre. Si esibirà anche Clara, già presente nel 2024 (quando ha chiuso 24esima in classifica).

L'annuncio di Clara è un tuffo nel passato

Carlo Conti alla fine ha scelto 30 artisti, per la gara canora che si svolgerà al Teatro Ariston da martedì 11 febbraio 2025 a sabato 15 febbraio 2025. Tra questi c'è chi è nuovo su questo palco prestigioso come Serena Brancale,, Sarah Toscano e Tony Effe, c'è chi vanta nella propria carriera già diverse partecipazioni come Elodie e Noemi, ma c'è anche chi va verso la doppietta consecutiva.

Instagram @soccins

Nell'edizione 2025 della kermesse, infatti, si esibiranno cantanti che hanno partecipato anche nel 2024: Irama, Coma_Cose e Clara. Tutti hanno celebrato il fatidico momento dell'annuncio a modo loro: c'è chi ha inscenato un piccolo siparietto come i Modà, chi ha festeggiato col cane come Fedez, chi ha esultato dal divano di casa come Marcella Bella. Molti hanno condiviso con fan e follower le foto dei primi shooting sanremesi.

Clara a Sanremo 2024

Anche Clara, come gli altri rientrati nella rosa dei 30, subito dopo l'annuncio televisivo ha voluto festeggiare con i fan. Ha condiviso una clip che la vede bambina, con un microfono in mano: indossa una canotta e un paio di shorts di jeans, al polso ha dei braccialetti colorati. Nel video canta estremamente sicura di sé, con grande convinzione e padronanza, nonostante sia piccolissima. Evidentemente aveva le idee molto chiare già allora e non ha mai smesso di lavorare per realizzare il proprio sogno, che oggi è realtà.