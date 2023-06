Come vestirsi per un matrimonio in spiaggia: gli abiti da indossare e gli accessori da abbinare Le nozze in riva al mare sono suggestive, ma potrebbero mettere in difficoltà gli invitati sul dress code: quanto bisogna essere formali? Sono ammessi gli spacchi? E le scarpe? Guida completa per non farsi trovare impreparati.

A cura di Beatrice Manca

Gucci

La stagione dei matrimoni è iniziata e molte coppie decidono di approfittare dell'estate per organizzare una suggestiva cerimonia di nozze in riva al mare. Molte coppie infatti sognano di pronunciare il fatidico "sì" di fronte alle onde, mentre il sole tramonta regalando un'atmosfera unica e suggestiva. Per gli invitati, però, questo scenario potrebbe rivelarsi un po' meno idilliaco: cosa si indossa per un matrimonio sulla sabbia? Quali colori? Ma soprattutto: quali scarpe? Da un lato infatti non bisogna essere troppo formali, dall'altro però si tratta pur sempre di una cerimonia, e alcune regole valgono sempre. Piccola guida di stile per non sbagliare, dai colori agli accessori.

L'abito midi o maxi per la spiaggia

Il primo passo è verificare con gli sposi qual è il luogo della cerimonia e se c'è un dress code consigliato. A volte è solo la festa a essere in spiaggia, dopo una cerimonia in chiesa, altre volte gli sposi scelgono proprio la spiaggia per scambiarsi le promesse. In questo caso la scelta di look più adatta è un abito fazzoletto, leggero e colorato. Via libera alle fantasie floreali, a stampe foulard e a abiti degradé, ma anche a modelli boho-chic o dagli accenti folk. Vista la cornice, ci si può anche concedere un dettaglio cut out, una scollatura ampia sulla schiena o le spalle scoperte.

L’abito midi di Fendi

Un altro modello su cui puntare è lo slip dress scivolato, che arrivi alla caviglia, fresco e glamour. In un matrimonio in spiaggia le eccezioni sono più delle regole, ma niente orli mini e niente prendisole: il dress code è rilassato, ma pur sempre formale. Per gli uomini obbligatoria la camicia, da abbinare a pantaloni leggeri in lino o in tessuto leggero: portate con voi la giacca, almeno per la cerimonia.

L’abito lungo a fiori di Michael Kors Collection

Scegli un tessuto leggero

In un matrimonio in spiaggia ci sono alcune incognite a cui prestare attenzione. La prima è il caldo: è fondamentale che i vestiti siano ampi e traspiranti, in tessuti leggeri come il lino, la seta o il popeline. Pur rispettando la solennità dell'occasione, si può indossare un abito in sangallo o con qualche inserto in pizzo, o con un gioco di trasparenze sulla gonna. Da evitare invece linee aderenti o modelli troppo fascianti.

Vestito in maglia sottile Ferragamo

Oltre al caldo, considerate la libertà di movimento: un abito troppo stretto o un tailleur renderà più difficile camminare sulla sabbia e sembrerebbe fuori contesto. Un vestito dal taglio morbido, invece, fluttuerà a ogni passo rendendovi delle vere e proprie sirene in riva al mare.

Abito a maniche lunghe Vera Wang

Porta con te una stola per la sera

Non lasciatevi ingannare dall'idea di spiaggia, però: di sera il vento potrebbe essere un problema, specialmente per le feste in riva al mare o su un'isola a cui si accede solo in barca. Per non essere colte alla sprovvista dal calo delle temperature e dall'umidità, portate con voi una stola o un blazer in lino, da appoggiare sulle spalle.

BCBGMAXAZRIA

I colori dell'oceano o pastello per un matrimonio in riva al mare

Per un matrimonio in spiaggia i colori accesi sono permessi, anzi consigliati: tra le tinte must della stagione ci sono il celeste, il rosa e il giallo sole. È probabile che la sposa dia indicazioni di colore e potrebbe addirittura suggerire lei stessa il bianco o i colori neutri, per avere un colpo d'occhio ‘fresco' ed estivo. In caso contrario, valgono le classiche regole di stile: niente nero, niente colori cupi, ma tinte luminose che si adattino alla natura circostante. Perfetti i colori del mare o le tinte pastello di tendenza per la Primavera/Estate 2023.

Missoni

La moda quest'anno si è lasciata ispirare dalla tendenza Mermaidcore e propone abiti da vera sirena anche nei colori: verde acqua, azzurro cielo, blu zaffiro, verde petrolio, rosa perlato. Tutti colori perfetti da indossare in una cerimonia di nozze in riva al mare.

Emporio Armani

Sandali bassi e flat per camminare sulla sabbia

La scelta delle scarpe da indossare, in questo caso, è ancora più impegnativa, specialmente se le sedute per gli ospiti sono sulla sabbia e non su una pedana. In ogni caso niente tacchi, che vi costringerebbero a una fatica inutile (o a tenerli in mano per la maggior parte del tempo). Meglio puntare su sandali flat, magari con listini dorati o decori gioiello, ugualmente preziose ed eleganti. Consigliati anche i modelli con lacci alla schiava o i cosiddetti sandali ‘capresi', purché in colori nude o in toni metallizzati.

ottod’Ame

Controllate sempre il dress code dato dagli sposi, che potrebbero avere in mente un "barefoot beach wedding", cioé con gli ospiti scalzi sulla sabbia. Se proprio non potete rinunciare a qualche centimetro in più, puntate sulle espadrillas con la zeppa in corda, ma preferibilmente in colori neutri.

CH Carolina Herrera

Gioielli con pietre che ricordano il mare

Una festa di nozze in spiaggia permette di giocare con accessori dal sapore boho: lunghe collane, orecchini chandelier, bracciali con pietre colorate, specialmente coralli e acquamarine. Tenete i pezzi più classici, come perle e brillanti, per un'altra occasione e divertitevi con ciondoli maxi, pietre dure, e perché no, perle di fiume o piccoli dettagli conchiglia.

DoDo

Borse e cappelli di paglia

Stesso discorso per gli accessori: in spiaggia ci si può rilassare con borse colorate o clutch dai colori dei coralli e delle conchiglie. Un'alternativa fresca e chic è la borsa in rafia o in paglia, da preferire in versione mini, con intrecci naturali, per sdrammatizzare un abito lungo.

Borsa in paglia Gucci

Ricordate di portare con voi anche un cappello in paglia a tesa larga: non solo aggiunge un tocco glamour al look, ma è anche un ottimo alleato per resistere molte ore sotto al sole, evitando scottature. Prima di uscire di casa, comunque, applicate un po' di protezione solare sulle spalle e sui punti esposti (oltre che sul viso, prima del make up).

Cappello di paglia Eleventy

Occhiali da sole maxi o colorati

Per lo stesso discorso è importante ricordare di mettere in borsa un paio di occhiali da sole, ideali per proteggere gli occhi dal riverbero della sabbia e dell'acqua. Non sono solo utili, ma anche ottimi alleati di stile: sceglieteli con montatura maxi, da diva anni Cinquanta, oppure colorati, da coordinare all'abito. La tendenza dell'estate 2023? Gli occhiali con la montatura bianca, un classico anni Sessanta che non ha mai smesso di rubare la scena.