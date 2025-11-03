Cindy Crawford e Kaia Gerber, tale madre tale figlia: rubano la scena vestite di paillettes

Le due hanno brillato sul red carpet del LACMA Art+Film Gala di Los Angeles: hanno sfilato con look scintillanti in perfetto stile glamour hollywoodiano.

Kaia Gerber e Cindy Crawford

Serata speciale madre-figlia per Cindy Crawford e Kaia Gerber: le due hanno sfilato sul red carpet del 14esimo LACMA Art+Film Gala di Los Angeles, presso il County Museum of Art, imponendosi coi loro look scintillanti da vere dive del red carpet. L'evento ha riunito sotto lo stesso tetto tantissime celebrities: presenti anche Salma Hayek, Cynthia Erivo, Demi Moore, Vittoria Ceretti, Dixie D'Amelio, Ashley Park e tanti altri.

Il look madre-figlia di Cindy Crawford e Kaia Gerber

Tale madre tale figlia, come si suol dire. Kaia Gerber sta seguendo da diversi anni le orme materne sfilando in passerella e sviluppando una carriera come modella: è anzi una delle giovani professioniste più richieste del momento, una promessa del settore. Non è la sola "figlia d'arte": anche altre grandi modelle hanno trasmesso alle loro figlie la loro passione per il mondo fashion. È il caso di Bianca Balti, che con orgoglio ha da poco assistito al debutto della primogenita Matilde. Ci sono poi Leni Klum (figlia di Heidi Klum), Lila Grace (figlia di Kate Moss), Deva Cassel (figlia di Monica Bellucci).

Kaia Gerber e Cindy Crawford in Gucci

Cindy Crawford a cavallo tra gli anni Ottanta e Novanta è stata un'icona delle passerelle. La figlia Kaia è la sua fotocopia, con all'attivo già tante copertine e sfilate. Ha debuttato per la collezione Calvin Klein di Raf Simons, sfilando accanto a sua madre, nel 2018. Da quel momento non si è più fermata, aggiungendo le sfilate di nomi prestigiosissimi del calibro di Versace, Chanel, Prada, Fendi, Bottega Veneta, Alexander McQueen, Valentino.

Leggi anche Il nude look in pizzo di Heidi Klum è l'outfit più audace delle sfilate di Parigi

Cindy Crawford

Madre e figlia sono affiatatissime: spesso partecipano insieme agli eventi, proprio come nel caso del LACMA Art+Film Gala 2025. Stavolta hanno puntato su un look di coppia scintillante, che incarna il lusso, lo splendore e il glamour tipico delle dive hollywoodiane d'altri tempi. Sono due creazioni personalizzate firmate Gucci, sponsor storico del Gala sin dal suo lancio nel 2011.

Kaia Gerber

La scelta delle paillettes va di pari passo col dress code della serata: era stato richiesto un effetto sparkling a tutti gli ospiti. Cindy Crawford ha puntato sull'oro, un abito da sera con scollo a barca e spalle scoperte riccamente decorato abbinato a un paio di décolleté tradizionali, mentre sua figlia ha scelto il rosso, un vestito con scollo a V con décolleté nere. Buon sangue non mente.