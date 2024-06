video suggerito

Chiara Ferragni, per l’estate 2024 rilancia i bermuda di jeans: il look con il bomber in finta pelle Chiara Ferragni è tornata a Milano dopo un weekend trascorso a Forte dei Marmi: l’influencer lancia il trend dei bermuda di jeans con gli stivali da biker. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Arianna Colzi

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Chiara Ferragni

Chiara Ferragni è tornata a Milano dopo un weekend trascorso a Forte dei Marmi. L'influencer ha trascorso due giorni in Toscana con gli amici, anche se il gossip è divampato non appena l'ex marito Fedez ha condiviso una storia su Instagram dove si faceva fotografare proprio nella cittadina in Versilia. Con lui erano presenti anche i figli Leone e Vittoria. In questo primo weekend di mare non sono mancati anche diversi outfit super di tendenza, come alcuni look crochet e mise da sera super contemporanee. In questo lunedì dal clima non così estivo, Chiara Ferragni rilancia i bermuda in denim, must have dell'estate.

Chiara Ferragni abbina i bermuda con il bomber

Bermuda blue jeans e bomber: è questo il look dell'estate che sembrava non voler arrivare. In una piovosa Milano, Chiara Ferragni rilancia la tendenza bermuda indossando un modello firmato Levi's. Si tratta del modello 501 che viene venduto sul sito del brand di denim più famoso al mondo a 69 euro. I bermuda sono tornati ufficialmente in questa estate 2024 con i grandi marchi, da Prada a Gucci, passando per Diesel, che li hanno riproposti in passerella nelle loro collezioni.

Chiara Ferragni con i bermuda

Uno degli abbinamenti evergreen è sicuramente quello realizzato dall'influencer con il pantalone in denim che si abbina al bomber in ecopelle nero. Si tratta del celebre modello Gae Faux Leather Cropped di The Frankie Shop, il brand statunitense che ha spopolato negli ultimi anni grazie al suo stile urban chic. Il modello oversize viene venduto sul sito del brand a 310 euro ed è uno dei must delle ultime collezioni Primavera/Estate. Sotto il bomber, Chiara Ferragni applica la tendenza del layering, ossia quella pratica per cui si abbinano dei capi che potrebbero essere indossati anche senza essere sovrapposti. In questo caso, infatti, l'influencer abbina il giubbotto con una felpa grigia, anche questa oversize, a coprire un crop top bianco a fascia. Come nel weekend, Ferragni ha ultimato il look con un paio di biker boots firmati Acne Studios.

Il look di Chiara Ferragni