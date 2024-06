video suggerito

Chiara Ferragni con i bermuda cargo: per l’estate i pantaloni scoloriti si abbinano al top nude Chiara Ferragni lancia una nuova tendenza per l’estate 2024: l’influencer sfoggia un paio di bermuda cargo che saranno uno dei must have della stagione. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Arianna Colzi

Chiara Ferragni

Chiara Ferragni è tornata a Milano dopo un weekend a Forte dei Marmi di cui online si discute ancora. L'influencer, infatti, ha trascorso due giorni al mare in Versilia: stessa località scelta anche dall'ex marito Fedez, che era lì con i figli Leone e Vittoria e alcuni amici. Tuttavia, su Instagram Ferragni ha convinto molti dei suoi fan con i look estivi sfoggiati, rilanciando il trend degli abiti crochet e abiti asimmetrici. Per una semplice giornata di lavoro in città, l'imprenditrice ha sfoggiato un look sui toni del nude, senza rinunciare a quelli che sono già i must have di stagione.

I bermuda cargo di Chiara Ferragni

I pantaloni cargo diventano bermuda

Dopo aver rilanciato i bermuda di jeans, uno dei capi must have dell'estate 2024, Chiara Ferragni ripropone un altro trend anni Duemila: l'effetto scolorito. L'influencer, infatti, ha proposto un outfit che incrociava i toni del nude, del beige e del cipria per una mise davvero super contemporanea. I bermuda cargo stavolta sono arricchiti da una serie di frange, altra tendenza della Primavera/Estate 2024, e sono firmati AndreĀdamo. Questi pantaloni al ginocchio in cotone rilanciano la fantasia scolorita, che crea un effetto quasi consumato come dopo un lavaggio: sui principali e commerce sono venduti a 728 euro.

Chiara Ferragni con i bermuda cargo

Ai bermuda cargo abbina un top griffato color nude firmato Miu Miu, come si può intuire dal logo, e una borsa a spalla in pelle marrone. Si tratta di un accessorio griffato con logo davvero impeccabile firmato Miu Miu che costa 2.600 euro. Il look è completato da un altro capo sempre dello stesso brand: un paio di stivali biker con le fibbie in pelle scamosciata, che Chiara Ferragni sta abbinando a moltissimi dei suoi look estivi, rilanciando gli stivali come scarpe versatili, perfette anche per l'estate.

La borsa Miu Miu di Chiara Ferragni