Chiara Ferragni, il look da ufficio per la primavera è con bomber floreale esclusivo Tornata da New York, Chiara Ferragni sta passando le sue giornate nell’ufficio di The Blonde Salad. Dopo aver annunciato l’apertura del suo canale Telegram, l’imprenditrice ha mostrato il suo outfit da lavoro con bomber floreale. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Arianna Colzi

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Chiara Ferragni

Chiara Ferragni è tornata da New York da una settimana e si sta godendo la primavera milanese, nonostante il periodo non sia dei più facili. Da quando Fedez ha lasciato l'attico di City Life in cui la coppia abita dallo scorso novembre, la crisi matrimoniale non sembra essere rientrata: anzi, l'influencer ha sottolineato nei commenti a un suo post come non sia stata una sua scelta. Inoltre, dopo il caso legato alle operazioni di beneficienza, l'imprenditrice si sta concentrando sempre di più sul suo lavoro, con l'apertura del canale Telegram. In questo inizio di primavera, però, l'influencer sta mostrando i suoi look per le giornate d'ufficio e non mancano i capi d'archivio da vera appassionata di moda.

L'outfit primaverile di Chiara Ferragni

Se Fedez, almeno sul suo profilo Instagram, sta operando una sorta di operazione back to the basis, un ritorno alle origini musicali e relazionali, anche Chiara Ferragni sta attuando una strategia simile. Il marito sta pubblicando ricordi e storie Instagram inerenti ai suoi primi album, l'imprenditrice sta recuperando look d'archivio che non indossava da tantissimo tempo.

Il look per l'ufficio di Chiara Ferragni

Per una giornata in ufficio Ferragni ha sfoggiato un outfit semplice con jeans a vita alta e mocassini neri. A risaltare, però, è stato il bomber floreale bordato in velluto applicato: un capo d'archivio che non indossava dal 2017. Il capo, infatti, fa parte della collezione Autunno/Inverno 2016-2017 di Miu Miu e attualmente è introvabile, se non su qualche e-commerce di abiti usati dove è in vendita a quasi 2mila euro. Come per ogni primavera, i look floreali sono l'evergreen che non può mai mancare: in questo caso optare per un bomber a fiori permette di reinterpretare un capo tendenzialmente minimal e versatile in chiave più spontanea e fresca.

Il bomber floreale di Chiara Ferragni

L'imprenditrice ha completato l'outfit con un altro indumento Miu Miu: il celebre maglione a trecce cropped grigio, che le abbiamo visto indossare con la micro gonna, dando vita alla tendenza indiscussa della Primavera/Estate 2022. Per quanto riguarda gli accessori, negli ultimi giorni la borsa a cui non rinuncia mai è una Kelly di Hermès grigia da collezione che illumina anche i look più minimal.

Il bomber floreale di Miu Miu