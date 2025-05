Chiara Ferragni e la collana anti-sfiga: il significato dei ciondoli portafortuna

video suggerito

A cura di Giusy Dente

Chiara Ferragni è una fan dei gioielli personalizzati. Possiede certamente una nutrita collezione di creazioni di lusso, ma ama sfoggiare ovviamente anche i prodotti che portano il suo nome, quelli del suo brand. Non sempre nei suoi look ci sono bracciali, orecchini e collane di valore: negli outfit più casual e quotidiani è una fan delle perline colorate, che spopolano ormai da qualche anno, perfette per rendere tutto più sbarazzino e giocoso. Infine molti accessori hanno per lei un valore affettivo, che va al di là di quello economico. In particolare, i suoi preferiti sono i gioielli che nascondono omaggi e dediche ai figli. Ne possiede diversi: le collane coi nomi Leone e Vittoria, quella con gli angioletti realizzata da Merù Gioielli. Di recente, però, al collo dell'influencer hanno fatto la loro comparsa dei nuovi ciondoli.

Il significato del cornetto rosso

Sicuramente l'imprenditrice è reduce da un periodo non molto felice, da cui si sta risollevando. La fine del matrimonio con Fedez, il caso Balocco con tutte le sue conseguenze legali, la perdita delle collaborazioni: tutto questo l'ha messa a dura prova. Insomma, le sfortune non sono certo mancate e i colpi bassi della vita. Per "proteggersi", l'influencer ha ben pensato a qualche ciondolo a tema!

Al collo di Chiara Ferragni, infatti, da un po' di tempo spiccano dei nuovi pendenti dal chiaro significato anti-sfiga. Impossibile non riconoscere immediatamente l'iconico cornetto rosso. È un amuleto di origine napoletana, ma ormai famoso in tutto il mondo: è simbolo di fortuna, prosperità, fertilità, protezione dalle energie negative e dalle forze avverse. Insomma, è una tutela dal "malocchio"! Non a caso, che si tratti di gioielli o decorazioni varie, il cornetto rosso viene solitamente realizzato in corallo rosso, un materiale associato a proprietà protettive.

Il significato delle corna

Mentre il gesto delle corna rivolte verso è associato a un significato negativo (il tradimento), con l'indice e il mignolo verso l'alto assume una valenza positiva: si usa per scacciare la sfortuna e attirare la buona sorte. È una protezione da ciò che può andare storto, da ciò che potrebbe non funzionare, da ciò che potrebbe rivoltarsi contro la persona e farle del male.