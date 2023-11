Chiara Ferragni brilla tra oro e diamanti: i nuovi gioielli valgono quasi 80mila euro Chiara Ferragni ha aggiunto dei nuovi gioielli preziosi alla sua collezione, dall’anello pantera al mini orologio, fino ad arrivare al bracciale-chiodo. Sono tutti griffati in oro e diamanti: ecco quanto valgono.

A cura di Valeria Paglionico

Chiara Ferragni non ha mai nascosto la sua passione per i gioielli scintillanti, anzi va molto fiera dei preziosi che è riuscita ad acquistare negli ultimi anni, tanto che sui social non perde occasione per mostrare i pezzi della sua collezione da sogno. Non sorprende, dunque, che completi ogni tipo di look con bracciali, anelli e orecchini dall'effetto sparkling, naturalmente tutti griffati. Ieri, in occasione della festa di una cara amica, ha puntato tutto su un outfit rosso fuoco firmato Chanel ma la cosa particolare è che ha aggiunto una serie di gioielli inediti, dal mini orologio al "chiodo" intorno al polso: ecco quanto valgono i monili in oro e diamanti.

Quanto costa l'orologio mini di Chiara Ferragni

I nuovi gioielli preziosi entrati nella collezione di Chiara Ferragni sono 3, si tratta di una serie di pezzi firmati Cartier, tutti in oro e diamanti.

I nuovi gioielli Cartier di Chiara Ferragni

L'orologio è un Baignoire de Cartier, un modello mini con movimento al quarzo in oro giallo rigido 750/1000, con corona perlata e ornata con uno zaffito cabochon, quadrante argentato e lancette a forma di gladio d'acciaio azzurrato. Il suo prezzo? Sul sito ufficiale della gioielleria viene venduto a 13.000 euro.

Orologio Baignoire de Cartier

Sempre in oro giallo anche l'anello, che però fa parte della collezione Panthère: è in oro giallo 750/1000, onice, lacca nera, ornato con 2 granati tsavorite. Il prezzo di partenza di questa "chicca" firmata Cartier è di 7.900 euro ma il valore può cambiare a seconda del peso dei carati, del numero di pietre e della dimensione del prodotto.

Anello Panthère

Il bracciale-chiodo è il più prezioso

Il "nuovo arrivato" più prezioso sfoggiato da Chiara Ferragni è in assoluto il bracciale. Come in molti avranno notato, si tratta di un modello classico della collezione Juste Un Clou di Cartier, quella iconica ispirata alla forma di un "normale" chiodo.

Bracciale Juste Un Clou

Per essere precisi l'imprenditrice ha indossato la variante in oro bianco 750/1000 decorata con 374 diamanti taglio brillante (2,26 carati). Anche in questo caso il valore varia a seconda del peso in carati, del numero di pietre e delle dimensioni del prodotto ma si parte da una cifra minima di 57.000 euro. Insomma, la collezione di gioielli di Chiara è letteralmente da mille e una notte: in quanti sognano di sfoggiare almeno una volta nella vita dei preziosi simili?