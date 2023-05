Chiara Ferragni con micro gonna e giacca crop abbinata: “È il look più carino del mondo” Chiara Ferragni ha mostrato entusiasta il suo look del giorno definendolo “il più cute del mondo”.

A cura di Giusy Dente

Chiara Ferragni in questi giorni è entusiasta e sta condividendo con la sua community le tante emozioni che sta vivendo. La premiere di The Ferragnez 2 organizzata a Milano è stata un successo. E i messaggi di affetto ricevuti dopo l'uscita della seconda stagione della docuserie, sono stati per lei fronte di grande gioia. Archiviato questo progetto, che ha richiesto mesi di riprese, l'imprenditrice è già prontissima per molte altre iniziative e lavori. Ogni giorno porta con sé fan e follower nella sua quotidianità. Oggi è uscita per un appuntamento e ha voluto mostrare il look del giorno come fa spesso. Ma questo outfit ha qualcosa di speciale: pare sia uno dei suoi preferiti.

Il nuovo look di Chiara Ferragni

Lo stile college spopola da mesi ed è diventato un must nelle collezioni di alcune Maison. Chiara Ferragni ne è una fan e lo ha reinterpretato in modi diversi attirando anche le attenzioni divertite di Fedez, che l'ha paragonata alla protagonista di un manga! Uno dei must dei suoi outfit recenti è la coppia mocassini-calzini bianchi, che ha conquistato tante influencer e celebrities. Nei look college è una coppia quasi imprescindibile. Sono altri elementi caratteristici di questi outfit le polo, i pullover, le camicette candide, il gilet smanicato, le minigonne a pieghe. L'ultimo look di Chiara Ferragni rientra proprio in questo genere e si è detta particolarmente soddisfatta della scelta, mostrandola a fan e follower su Instagram.

Prima di uscire l'influencer è solita scattare foto o realizzare brevi video per Tiktok in cui mostra le scelte del giorno. La sua location preferita è l'immensa cabina armadio, piena di accessori di lusso e abiti griffati. Stavolta ha optato per un completo a costine beige, un coordinato composto da giacca crop con zip e manche lunghe abbinata a cminigonna asimmetrica con spacco laterale a vita bassa, maxi cintura e tascone frontale. Ha completato l'outfit con un micro top a fascia bianco, calzettoni e mocassini. Questi ultimi sono un modello Prada su cui spicca l'iconico logo smaltato triangolare del brand. Di Prada è anche la borsa, il modello Moon da 1800 euro che sulla chiusura riprende la chiusura con fibbia effetto "cintura".

La minigonna è di tendenza

La minigonna è il capo estivo per eccellenza e dominerà nei prossimi mesi. Sulle passerelle della Primavera/Estate 2023 se ne sono viste mille versioni: colorate, monocromatiche, con e senza spacco, in denim, in stile tennis (rigorosamente bianca), effetto sparkling, in versione "micro" quasi più simili a cinture, a vita bassa (le preferite dell'imprenditrice). Insomma, l'imperativo è solo uno: gambe in vista!