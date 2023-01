Chiara Ferragni come una teenager: il look trendy e colorato è con la gonnellina a pieghe Chiara Ferragni ama condividere con fan e follower i suoi look trendy. L’ultimo ha per protagonista la gonna plissettata in versione tartan.

A cura di Giusy Dente

Archiviate le vacanze sulla neve, i Ferragnez hanno fatto ritorno a Milano. Chiara Ferragni è tornata dunque alla vita quotidiana, in cui si divide tra gli impegni professionali e la vita da mamma, sempre testimoniando tutto sui social. Ha incuriosito fan e follower annunciando un pranzo con una persona speciale: l'ex Miss Italia Miriam Leone. Per l'appuntamento con l'attrice ha scelto un look trendy e colorato.

Chiara Ferragni segue il trend della gonna a pieghe

La tendenza must dell'Autunno/Inverno 2022-23 è la gonna plissettata. Le Maison in passerella hanno proposto modelli corti o lunghi fino al polpaccio per chi non vuole sfidare troppo il freddo, a pieghe larghe o con una plissettatura fitta, in pelle e in tartan, la fantasia natalizia per eccellenza.

Il capo è perfetto per ogni occasione: dalla serata fuori, magari in versione lurex, al pomeriggio di shopping, in versione colorata e sbarazzina. Chiara Ferragni è una fan di questo capo, in particolare nella versione mini a vita bassa: ama abbinare la minigonna a pieghe a maglioncini crop o a top, lasciando l'ombelico in vista in pieno stile anni Duemila. Per il pranzo con la Miss ha puntato su qualcosa di più sobrio e colorato.

Il look di Chiara Ferragni

Per il pranzo fuori, Chiara Ferragni ha indossato un maglioncino crop a costine con maniche lunghe di colore rosso. Lo ha abbinato a una gonnellina plissettata in fantasia tartan, in rosso e viola. È di Versace, ma appartiene a una vecchia collezione (Autunno/Inverno 2018). Attualmente è possibile trovarla in vendita su alcuni e-commerce a 1190 euro.

in foto: gonna Versace

L'imprenditrice ha completato l'outfit con un blazer grigio dalla vestibilità over e calda maxi pelliccia ecologica nera: è firmata Saint Laurent e costa 8500 euro. Infine ha aggiunto calze a rete e anfibi goth del brand New Rock con suola alta a carro armato, fibbie, placche metalliche e lacci stringati.

Il loro prezzo sugli e-commerce di moda è di circa 300 euro. Sono uno dei modelli preferiti dell'influencer. Sia la pelliccia che gli anfibi li ha già indossati in questo inverno. La borsa è l'inconfondibile 1DR di Diesel, un modello che presenta sulla patta una placca in metallo smaltato che riproduce il nuovo logo D ovale della Maison. Sul sito ufficiale del brand costa 375 euro.