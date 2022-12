Chiara Ferragni in inverno è dark: il nuovo look con pelliccia maxi e stivali gotici Chiara Ferragni ha detto no ai look rossi e sparkling, a pochi giorni dal Natale ha puntato sullo stile dark con maxi pelliccia e anfibi gotici con dettagli metallici.

A cura di Valeria Paglionico

Lo scorso weekend lo ha passato con i bambini Leone e Vittoria sul Lago di Como, ora Chiara Ferragni è tornata a Milano e si è rimessa a lavoro. È alle prese con gli ultimi impegni professionali prima del Natale e pare non avere alcuna intenzione di rinunciare allo stile. Sebbene negli ultimi giorni abbia "combattuto" contro gli haters, non ha dimenticato di documentare nei minimi dettagli i look scelti per la quotidianità. Niente rosso o accessori sparkling in pieno stile natalizio, per affrontare queste giornate che precedono le feste ha puntato sul total black arricchito da un tocco gotico: ecco chi ha firmato il suo outfit con maxi pelliccia e anfibi metallici.

Il look gotico di Chiara Ferragni

In questo periodo dell'anno siamo abituati a vedere persone vestite in pieno stile natalizio con abiti rosso fuoco, renne sui maglioni e dettagli scintillanti, ma Chiara Ferragni ha stravolto le convenzioni. Per uno degli impegni lavorativi prima delle feste ha sorpreso i fan con un look dall'animo gotico in total black. Ha abbinato un paio di leggings di pelle aderentissimi a dei maxi stivali goth, un modello che aveva già sfoggiato in passato firmato dal brand New Rock. Sono di pelle, hanno la suola alta a carro armato, fibbie, placche metalliche sulla suola e sulla parte frontale e i lacci stringati. Il loro prezzo? Sugli e-commerce di moda vengono venduti a poco più di 300 euro.

Chiara Ferragni con gli stivali New Rock

Chiara Ferragni indossa accessori griffati

Nell'outfit invernale di Chiara Ferragni non potevano mancare i dettagli griffati e lussuosi. Innanzitutto si è protetta dal freddo milanese con una maxi pelliccia ecologica in total black: è firmata Saint Laurent, arriva al fondoschiena e costa 8.500 euro. Per quanto riguarda la borsa, ha sfoggiato uno dei modelli più preziosi della sua enorme collezione. Si tratta della Birkin bag di Hermès in pelle di coccodrillo nera che sugli e-commerce di moda di lusso viene venduta a oltre 55.000 euro. Insomma, l'imprenditrice riesce a mixare alla perfezione glamour e gothic, a prova del fatto che è una icona fashion eclettica e sofisticata anche in versione casual.