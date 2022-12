Chiara Ferragni rivendica il diritto a mostrarsi come vuole: “Sfidate chi vi ingabbia in stereotipi” “Se avessi ascoltato chi mi insultava avrei smesso di pubblicare foto e non avrei raggiunto neanche un centesimo del mio successo”: Chiara Ferragni risponde ai commenti al veleno degli hater.

Sessismo, misoginia, violenza verbale, maschilismo, stereotipi di genere e bodyshaming corrono veloci sui social, dove è facile sfogare rabbie e frustrazioni protetti dall'anonimato. Davanti allo schermo di uno smartphone o di un pc diventa più facile esporre pensieri in modo violento, dire la propria senza alcun filtro, commentare con offese e insulti, criticare liberamente. Chiara Ferragni è tornata sull'argomento, che le sta particolarmente a cuore. Conosce bene questa realtà, ma a certe parole non ci si abitua mai davvero: per questo ha ribadito che le parole feriscono, fanno male e possono diventare un peso insostenibile.

Donne al centro della gogna mediatica

Proprio contro quella che si configura spesso come una gogna mediatica sta portando avanti una battaglia Laura Boldrini, da tempo al centro di vere e proprie campagne di odio rimaste sempre impunite. L'ultima iniziativa, lanciata lo scorso 25 novembre nella Giornata contro la violenza sulle donne, è stata l'hashtag #EioTiPubblico lanciato su Twitter: ha pubblicato gli screenshot degli insulti gratuiti che riceve ogni giorno, con tanto di nomi e i cognomi degli aggressori. Lo stesso hanno fatto anche Arisa, Emma Marrone Maria Elena Boschi e tante altre.

Chiara Ferragni spesso è solita ripubblicare ciò che le viene scritto sui social, nei Tweet e nei commenti alle sue foto. Se ne è sentite dire di tutti i colori: è stata giudicata una cattiva madre per via dei frequenti viaggi di lavoro in cui è lontana dai figli, l'hanno definita maleducata ed esibizionista per le foto in intimo. Lei ha sempre ribadito di essere una donna libera di indossare ciò che vuole, che non subisce condizionamenti, che non è proprietà di nessuno tantomeno di suo marito. Fedez l'ha sempre sostenuta e difesa, è intervenuto in soccorso della moglie, deluso dalla presenza di certi commenti ancora oggi.

Chiara Ferragni risponde agli haters

L'influencer in questi giorni è al centro delle polemiche. Dopo i commenti sessisti ricevuti per aver condiviso delle foto in intimo, l'imprenditrice ha voluto approfondire la situazione. Non si è limitata alla risposta a un commento: ha ripreso nelle Instagram Stories le parole di un hater, dicendo nuovamente la sua sull'argomento, che la tocca molto da vicino. "Non ci servono i tuoi insegnamenti né il tuo culo" le hanno scritto su Twitter. Lei ha rivendicato il diritto a esprimersi come meglio crede sui social, ma al tempo stesso ha ammesso che non sempre si riesce a essere forti davanti agli insulti gratuiti delle persone.

Ai fan e follower ha indirizzato parole di coraggio: "Non lasciate che la paura del giudizio altrui limiti nessuna delle vostre scelte. Sfidate sempre chi vi vuole ingabbiare in stereotipi di genere" ha scritto. Ha aggiunto di sentirsi fiera del suo percorso, dei tanti traguardi e successi conquistati, ma è consapevole che nulla di tutto questo sarebbe mai accaduto, se avesse dato retta a chi in passato la scoraggiava nel perseguire le sue ambizioni. "Non sarà mai semplice, ma vi assicuro che vale sempre la pena essere se stessi, sempre" ha concluso.