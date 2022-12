Chiara Ferragni contro i commenti sessisti per il video in intimo: “Mio marito non è il mio padrone” Chiara Ferragni ha mostrato alcuni dei commenti ricevuti sotto a un suo video per poi “rispondere” agli hater con una nuova foto.

A volte, sui social network, bisogna ripetere l'ovvio. Per esempio, bisogna spiegare che una donna è padrona del proprio corpo ed è libera di mostrarlo come vuole e quando vuole. A finire nel mirino degli hater ancora una volta è stata Chiara Ferragni: l'influencer e imprenditrice ha pubblicato alcune foto e video per mostrare la lingerie natalizia e poche ore dopo ha risposto pubblicamente ai commenti sessisti ricevuti.

Chiara Ferragni con la lingerie rossa di Natale

Non è la prima volta che Chiara Ferragni riceve messaggi d'odio e critiche per un suo look: la regina delle fashion influencer non ha paura di condividere scatti in topless (censurati per aggirare la censura su Instagram) o nude look che celebrano il corpo femminile. Ogni volta, puntualmente, arrivano gli hater che la invitano a coprirsi ‘invocando' il suo ruolo di moglie o madre. E lei, puntualmente, risponde. Con l'avvicinarsi delle feste natalizie Ferragni ha pubblicato alcuni scatti con un completino rosso di Intimissimi perfetto per il prossimo Capodanno, aggiungendo anche un video "fit check". Su TikTok, però, qualcuno ci ha tenuto a esprimere il suo dissenso tirando in ballo il marito Fedez.

Chiara Ferragni in Intimissimi

Chiara Ferragni risponde agli hater

Neanche un giorno dopo la pubblicazione delle foto in lingerie, Chiara Ferragni ha mostrato ai follower i commenti sessisti ricevuti su TikTok, sfogandosi: "Piena dei commenti sessisti". In particolare uno recitava: "Ma tuo marito lo sa?". "Certo che lo sa – commenta Ferragni su Instagram – Ma non potrebbe mai dirmi nulla, perché non è il mio padrone, è mio marito. Questa è la base di qualsiasi relazione".

Chiara Ferragni su Instagram

Poi ha deciso di rispondere agli hater in un modo ancora più risoluto: postando un'altra foto, di spalle, con un semplice cuore rosso come didascalia. Come a dire: non importa quanto ci proviate, io sarò sempre orgogliosa del mio corpo.