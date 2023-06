Chiara Ferragni come negli anni 2000: rilancia gli stivali-infradito (da oltre 1500 euro) Chiara Ferragni col suo ultimo look ha fatto un salto negli anni Duemila, sfoggiando un paio di stivali-infradito.

A cura di Giusy Dente

Quali sono le scarpe di tendenza dell'estate 2023? Tra i modelli più gettonati della stagione, le passerelle hanno eletto a must have quelle in mood girly, dunque scintillanti o metallizzate o ancora in nuance pastello. Più che flip flop, décolleté, camperos e sneakers le calzature più gettonate ora sono i sandali con maxi zeppe e tacchi larghi, nonché le infradito col mini tacco. Chiara Ferragni nel suo look ha proposto una versione ancora più originale: una variante a metà tra stivali e infradito.

Tornano di moda gli anni Duemila

Alcune tendenze ritornano a distanza di anni in modo del tutto inaspettato. È il caso di uno dei trend del momento, ripescato direttamente dagli anni Duemila (e di cui forse non sentivamo neppure troppo la mancanza!). Si tratta dell'intimo in vista, l'ossessione moda più scomoda del momento che ha conquistato celebrity e influencer. Proprio agli anni Duemnila si ispira tutta la collezione Miu Miu per la Primavera/Estate 2023, presentata alla Paris Fashion Week lo scorso ottobre.

La Maison ha rilanciato le minigonne a vita bassissima, i micro top che scoprono l'ombelico, i cargo coi tasconi. Ha riproposto anche delle calzature originali che non si vedevano da un po': gli stivali-infradito. Sono calzature che hanno fatto da protagoniste a inizio millennio. Miu Miu le ha portate in passerella in diverse versioni, sia con gambale basso che alto, come quelle sfoggiata da Chiara Ferragni nel suo ultimo look.

in foto: sandali Miu Miu

Quanto costano le scarpe di Chiara Ferragni

I sandali di Chiara Ferragni sono gli stessi indossati da Francesca Michielin nel video Disco Dance, in cui la cantante duetta con gIANMARIA. Si tratta di calzature firmate Miu Miu e fanno parte della collezione Primavera/Estate 2023. Il modello sul sito ufficiale del brand costa 1550 euro. Il design è unico perché è il punto di incontro di due modelli solitamente pensati come opposti: gli stivali invernali e le infradito estive. Qui si incontrano e diventano un tutt'uno: i boots-sandals o si amano o si odiano.