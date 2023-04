Francesca Michielin con gli stivali-infradito rilancia le calzature must degli anni 2000 Metà infradito, metà stivali: sono le calzature indossate da Francesca Michielin, pescate direttamente dalla moda di inizio millennio. Saranno di nuovo un must?

A cura di Giusy Dente

In comune hanno le origini venete e la partecipazione a X-Factor, ma da oggi possono dire di condividere anche una canzone. gIANMARIA e Francesca Michielin hanno collaborato per la realizzazione di Disco Dance, il singolo disponibile dal 28 aprile su tutte le piattaforme. Il brano parla di una ragazza, Viola, che ha paura di restare confinata per sempre in uno spazio ristretto che non sente pienamente suo, in cui non riesce a esprimersi. Rappresenta il lato femminile del cantante, reduce dalla partecipazione a Sanremo. I due artisti sono insieme anche nel relativo video, in cui Francesca Michielin indossa un look originale e trendy.

Francesca Michielin nel video di Disco Dance

C'è la stylist Susanna Ausoni, dietro il look sfoggiato da Francesca Michielin nel video Disco Dance, che segna la prima collaborazione col giovane gIANMARIA. L'esperta di stile è colei che ha curato i look di Mahmood e Noemi (ma non solo) a Sanremo 2022. Quest'anno, invece, si è occupata tra gli altri di Elisa. A Fanpage.it ha spiegato che solitamente per pensare a un look si lascia guidare dalla musica: ne coglie gli input e cerca di rintracciarli negli abiti, reinterpretandoli e attualizzandoli.

Trattandosi proprio di un video musicale, per Francesca Michielin ha avuto a disposizione proprio una canzone come punto di partenza! Per lei ha reinterpretato lo stile college. La cantante indossa un completo formato da giacca oversize abbinata a minigonna a pieghe, con una T-shirt a righe. Il pezzo forte del look, che non è passato insoservato, è costituito però dalle calzature.

in foto: stivali–infradito Miu Miu

Si tratta di scarpe-infradito firmate Miu Miu e fanno parte della collezione Primavera/Estate 2023, una linea che si ispira alle tendenze degli anni Duemila. La Maison ha puntato sull'incontro tra due tipologie di calzature diverse, per certi versi opposte: stivali associati alla stagione fredda e infradito associati alla stagione calda. La calzatura finale ha quindi un design unico e originale, una vera e propria dichiarazione di stile. Sul sito ufficiale del brand costano 1550 euro.

Il ritorno degli anni Duemila

La collezione Miu Miu per la Primavera/Estate 2023 è stata presentata alla Paris Fashion Week lo scorso ottobre. Questa collezione segna il ritorno di alcuni elementi anni Duemila, tendenze che spopolavano 20 anni fa e che la Casa di moda ha ripescato: dalla vita bassissima alle micro gonne, dai micro top che scoprono l'ombelico ai tasconi, fino appunto allo stivale-infradito. Queste calzature hanno dominato la moda estiva di inizio millennio, quando erano in voga modelli coloratissimi, impreziositi da perline e frange. Miu Miu le ha portate in passerella proponendole in modelli di pelle, dal tronchetto ai cuissard alti fino al ginocchio. Saranno davvero il must di questi mesi?