Scarpe di moda per l’estate 2023: sabot, zeppe e infradito sono i modelli di tendenza

Le scarpe di tendenza per l'estate 2023? Hanno tutte un mood girly, sparkling e sembrano uscite da un film o da un reality degli anni duemila. Ebbene sì, quest'estate dite addio alle classiche flip flop e ai camperos, i sandali must sono le infradito col mini tacco, mentre gli stivali di tendenza sono luccicanti e metallizzati. Dimenticate le sneakers scure e i décolleté con tacco a spillo, sono di moda scarpe da ginnastica total white o in colori pastello e sandali con maxi zeppe e tacchi larghi.

Le infradito col tacco

Solitamente in estate siamo abituati a vedere in spiaggia o in città flip flop e sandali infradito in cuoio raso terra, quest'anno sono di tendenza stivali con micro tacchi sottili e sandali dal kitten heels tutti con infradito. Come indossare e abbinare i sandali infradito col tacco: questi modelli si indossano ovviamente senza calze o calzini e sono perfetti sotto micro gonne dal mood 2000, lunghi abiti chemisier o con pantaloni parachute con elastici alla base che lasciano il sandalo in bella mostra.

I sabot bassi a punta

L'evoluzione estiva delle classiche ballerine raso terra sono i sabot bassi, che coprono il piede sulla punta lasciando il tallone e la parte posteriore scoperta. I modelli più chic e trendy sono quelli con punta stretta e lunga e quelli con fibbie posizionate sul collo del piede. Come indossare e abbinare i sabot bassi: queste scarpe sono comode, pratiche e versatili, adatte per la stagione calda. Sono perfette sotto tailleur con pantaloni crop, a sigaretta o capresi, si abbinano bene anche con tubini longuette e gonne lunghe o midi.

Le slingback

Le slingback sono quelle scarpe con tacco medio o basso e con cinturino dietro la caviglia che lasciano nuda la parte posteriore del piede, sono perfette per chi ama i tacchi ma non vuole rinunciare alla comodità di una scarpa pratica e facilmente indossabile. Come indossare e abbinare le slingback: questi modelli sono senza dubbio i più chic ed eleganti dell'estate 2023, perfetti per completare un outfit formale o elegante ma anche per essere indossate con completi casual, magari con jeans e T-shirt. Un paio di slingback in raso o con decori gioiello si abbinano con tubini e abiti da sera, mentre i modelli più semplici ed essenziali sono perfetti per essere abbinati con tailleur e pantaloni crop.

Le scarpe rosa Barbie

Il 2023 è certamente l'anno del Barbiecore, ovvero quella tendenza che prevede l'inserimento nel look di abiti e accessori di un rosa intenso, molto vicino al fucsia, che ricorda lo stile della celebre bambola Mattel. Indosso alle star e sulle passerelle dei grandi stilisti spopola questo colore intenso, che ha conquistato tutti, forse anche grazie all'hype legato all'uscita del film su Barbie. Come indossare e abbinare le scarpe rosa Barbie: il colore acceso di questi modelli li rende non facilissimi da abbinare, gli accostamenti con abiti e altri accessori vanno dosati e ponderati. Un sandalo in rosa acceso, alto o basso che sia, può essere abbinato con capi neutri, in bianco o beige, creando un outfit più sobrio e meno vistoso. Per avere, invece, un effetto di maggiore impatto è possibile abbinare l'accessorio rosa Barbie con capi in blu elettrico, verde bosco, viola o giallo creando un outfit colorblock, in cui è il contrasto tra tonalità decise il vero protagonista.

Le scarpe a specchio

Quest'estate per brillare basta indossare un paio di stivali o sandali argentati o con cristalli e applicazioni a effetto specchio. Pellami laminati ricoprono non solo décolleté e scarpe da sera con tacco alto ma anche sneakers e sandali raso terra da indossare di giorno in outfit casual. I modelli più particolari sono quelli cangianti in "stile unicorno". Come indossare e abbinare le scarpe a specchio: dato che questi modelli sono vistosi e accecanti vanno abbinati con capi basic e accostati a borse e accessori minimal. Un outfit total black può essere illuminato con un paio di sandali o stivali in argento, mentre un paio di décolleté oro a effetto specchio possono dare un tocco in più a un completo con capi dai toni neutri come marrone, beige o cipria.

Le sneakers dai colori pastello

Colori candy e tonalità chiare caratterizzano le sneakers più cool per l'estate 2023 in cui spopolano modelli chunky o dalle dimensioni imponenti, attenuate da nuance pastello come il rosa, il celeste e il lilla. Come indossare e abbinare le sneakers pastello: questi modelli sono perfetti per essere indossati di giorno, sotto jeans skinny o con short e bermuda, si abbinano anche con maxi gonne lunghe o con mini in denim o a pieghe.

Le zeppe

Le scarpe più trendy dell'estate hanno zeppe chilometriche, tacchi grossi e plateau imponenti, ricordano i sandali psichedelici di moda negli anni '70. Le zeppe hanno regnato sulle passerelle dei grandi stilisti, da Versace a Valentino, in versione romantica e realizzate in satin dai colori pastello o in versione più strong con pellami total black e applicazioni metalliche. Come indossare e abbinare le zeppe: scarpe e sandali con zeppe e pare alte sono perfetti per essere indossati sotto ampi pantaloni palazzo o con jeans e pantaloni a zampa. Per creare un look hippie chic indossate sandali con zeppa sotto lunghe gonne stampate o con abiti boho dalle stampe paisley o dal mood etnico. Data l'imponenza di questi modelli meglio evitare l'abbinamento con gonne corte o con pantaloni troppo slim.