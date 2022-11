Chiara Ferragni a X-Factor in abito cut-out: colora il look con gli stivali di velluto fucsia Chiara Ferragni ha assistito al quinto live di X Factor, sfoggiando un.

A cura di Giusy Dente

Giovedì 24 novembre è andato in onda su Sky il quinto live della stagione 2022 di X-Factor. Il talent show quest'anno ha riaccolto tra i giudici una vecchia conoscenza: Fedez, che aveva già partecipato nel 2014. Il rapper stavolta ha come compagni di avventura Ambra Angiolini, Dargen D’Amico, Rkomi e la nuova conduttrice Francesca Michielin. Nelle ultime puntate Chiara Ferragni ha raggiunto suo marito per sostenerlo, ma anche per godersi lo spettacolo, visto che è una fan del programma!

Chiara Ferragni ai Live di X-Factor

I Live di X-Factor sono senza dubbio un momento decisivo, attesissimo sia dai concorrenti che dal pubblico, che ha modo di vedere esibirsi in grande stile i propri beniamini, che a loro volta possono mettersi alla prova e dimostrare tutta la loro stoffa. Chiara Ferragni ama godersi lo spettacolo e ha preso l'abitudine di farlo non dal salotto di casa, ma direttamente dagli studi televisivi, allestiti presso il il Teatro Repower di Assago, alle porte di Milano.

L'imprenditrice ha assistito al primo Live con un sensuale look nero-blu, completato con dettagli scintillanti. La volta successiva aveva coordinato il proprio outfit a quello delle sorelle Francesca e Valentina: tutte coi micro top. Al quarto live l'influencer ha invece sfoggiato un abito scintillante con oblò sul fianco, un modello del suo brand omonimo. Giovedì 24 novembre ha nuovamente cambiato stile.

Leggi anche Valentina Ferragni con la maschera d'oro: quanto costa il trattamento di bellezza per il viso

Chiara Ferragni con la rosa sul vestito

Prima di uscire di casa è immancabile il selfie di rito allo specchio! L'influencer ha mostrato a fan e follower l'outfit della serata, scelto come sempre con cura e prestando massima attenzione ai dettagli. Per il quinto Live di X-Factor ha scelto un lungo abito nero dalla silhouette aderente, leggermente arricciato frontalmente, a maniche lunghe e con colletto rialzato, intreccio all'altezza del seno, gonna asimmetrica e dettaglio cut out: un taglio a forma di rombo che lascia la pancia nuda.

in foto: borsa Chiara Ferragni Brand

Lo ha impreziosito con una rosa all'altezza del collo, tono su tono. Gli stivali in velluto sono invece l'accessorio che dona all'outfit il necessario tocco di colore: sono di un acceso fucsia. L'imprenditrice ha poi aggiunto un dettaglio scintillante: la borsa del suo brand, il modello Mirror Party tempestato di micro strass e con manico impreziosito da Eye Star Lock.

Costa sul sito ufficiale 500 euro. Per dare un tocco rock al tutto, ha indossato un chiodo di pelle, il capo must have dell'autunno, perfetto per ogni occasione e per ogni look: persino quello da sera, come ha dimostrato l'influencer.