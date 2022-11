Chiara Ferragni a X Factor: l’abito “stroboscopico” lascia un fianco nudo Chiara Ferragni ha accompagnato il marito Fedez al quarto live di X Factor, sfoggiando look ispirati allo stile Disco.

A cura di Beatrice Manca

Giovedì 17 novembre è andato in onda il quarto live di X Factor, il talent show di Sky. Fedez, uno dei giudici del programma, si è portato "il tifo" da casa: è stato raggiunto dalla moglie Chiara Ferragni che per l'occasione ha sfoggiato un look scintillante in stile Disco. La coppia ha poi condiviso uno scatto dietro le quinte, mentre si scambiano un tenero bacio.

Chiara Ferragni con l'abito specchiato

La scorsa settimana l'imprenditrice digitale aveva assistito allo show insieme alle sorelle Valentina Francesca: tutte e tre sfoggiavano look coordinati con micro top e pantaloni ampi. Questa volta, invece, Chiara Ferragni ha scelto un abito monospalla con lo spacco laterale: un modello assolutamente originale con un maxi oblò sul fianco e una trama specchiata un effetto "palla stroboscopica".

Chiara Ferragni con l’abito iridescente Chiara Ferragni Brand

L'abito "disco ball" è un modello del suo brand omonimo, caratterizzato da una bretelline asimettriche, oblò e applicazioni iridescenti sui toni dell'argento. Per ripararsi dal freddo della sera Chiara Ferragni ha abbinato all'abito un cappotto di pelliccia nero e un paio di maxi stivali in vernice nera.

L’abito specchiato Chiara Ferragni Brand

Chiara Ferragni e Fedez, la coppia glamour di X Factor

La coppia ha condiviso un romantico scatto dal backstage: anche Fedez si è lasciato ispirare dalle luci al neon delle discoteche nel suo look, indossando una canottiera verde fluo abbinata a un paio di pantaloni in pelle neri, la tendenza dell'Autunno/Inverno 2022-23. Nel suo caso il look è firmato Versace. Trendy, cool e innamorati, Chiara Ferragni e Fedez sono la coppia glamour del programma!