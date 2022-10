Chiara Ferragni ai Live di X-Factor con il look “elettrico”: gonna foulard e make-up sono coordinati Chiara Ferragni ha partecipato alla prima puntata dei Live di X-Factor, ha sostenuto il marito Fedez direttamente dalla platea e sui social non ha potuto fare a meno di documentare il look scelto per l’evento. Tra gonna foulard, scarpe e make-up, la sua scelta di stile è stata “elettrica”.

A cura di Valeria Paglionico

Ieri sera sono partiti i Live di X-Factor 2022, l'evento è andato in onda in diretta su Sky e ha visto diverse performance spettacolari e d'impatto, dalle esibizioni dei concorrenti agli esclusivi medley messi in scena dai giudici. Tra il pubblico non poteva mancare Chiara Ferragni, arrivata in serata al Teatro Repower di Assago, alle porte di Milano, per sostenere il marito Fedez in questa nuova esperienza. Per lui si è trattato di un gran ritorno ma non per questo è stato meno emozionante, anzi, è stato il primo evento live a cui ha partecipato dopo oltre 2 anni di pandemia. Per l'occasione l'imprenditrice ha curato il look nei minimi dettagli: ha puntato su un completo "elettrico", coordinando scarpe, gonna e make-up.

Il look di Chiara Ferragni a X-Factor

Avevamo lasciato Chiara Ferragni in total denim per il pomeriggio con i figli Leone e Vittoria, oggi la ritroviamo in versione super glamour per i primi Live di X-Factor 2022. Per l'occasione ha scelto un completo sensuale e vitaminico: ha abbinato un top scollato e con le maniche lunghe in total black a una gonna foulard blu elettrico, un modello di raso a vita alta con un drappeggio sul fianco e un profondissimo spacco laterale. Non sono mancati gli accessori coordinati, ha infatti completato l'outfit con un paio di sandali col tacco a spillo in tinta. Borsetta e gioielli, dalla collana agli orecchini a croce, sono tutti tempestati di cristalli e fanno parte della Chiara Ferragni Collection.

Chiara Ferragni con borsa e gioielli della sua collezione

Chiara Ferragni rivela il segreto del suo make-up

A rendere ancora più spettacolare il look da sera di Chiara Ferragni è stato il make-up coordinato. Ha infatti osato con un appariscente ombretto blu elettrico, arricchito da una marcata linea di eye-liner nero e da un rossetto nude. Ha messo in risalto il tutto con un mezzo raccolto con un micro chignon al centro della testa. Sui social non ha esitato a rivelare il "segreto" del suo trucco: avendo avuto una giornata piena di impegni lavorativi, lo ha realizzato in mattinata, dunque con ogni probabilità ha puntato su dei prodotti a lunga durata, visto che in serata era ancora impeccabile. Grazie a lei i make-up esuberanti e colorati verranno "sdoganati" anche di mattina?

