Chiara Ferragni con i capelli lunghissimi: il look in total denim per il pomeriggio con i figli Chiara Ferragni ha portato Leone e Vittoria al museo sfoggiando un look griffato e super chic: “Un’impresa, ma ne è valsa la pena!”

A cura di Beatrice Manca

Quando si parla di tendenze, Chiara Ferragni è sempre un passo avanti. Perfino una giornata in famiglia si trasforma in un'occasione glamour in cui sfoggiare i capi cult dell'Autunno/Inverno 2022-23. L'imprenditrice di moda si è concessa un pomeriggio con i suoi bambini, Leone e Vittoria, a spasso per Milano. Dopo una visita al museo hanno fatto merenda insieme, immortalando la giornata sui social.

Chiara Ferragni con il corpetto di jeans

Per la giornata in famiglia Chiara Ferragni ha voluto seguire la tendenza del momento, i look in total denim: ha indossato un completo in jeans composto da corpetto e gonna a tubino, firmato Prada. Ha completato l'outfit con la celebre canottiera bianca Prada – un capo già iconico nella sua semplicità – e con un paio di scarpe con il tacco in vernice nera.

Chiara Ferragni in total look Prada

Anche se le temperature ancora miti permettono di uscire leggeri, Chiara Ferragni non ha resistito alla tentazione di sfoggiare il maxicappotto in pelle – un'altra tendenza cult della stagione – e una borsa a triangolo firmata Prada. "It's a Prada or Nada kinda day", ha scritto nella caption del post su Instagram, riprendendo un celebre motto delle fashion victims. Tradotto significa: "È una di quelle giornate in cui o metti Prada o nulla".

Leggi anche Valentina Ferragni in campagna è trendy: cappotto a quadri e camperos per la gita al vigneto

Chiara Ferragni in Prada

Chiara Ferragni cambia hair look

Nelle storie di Instagram l'influencer ha poi commentato il fatto che portare i bambini a spasso con quel look non fosse proprio una passeggiata: "È stata un'impresa, ma ne è valsa la pena!", ha scritto. Ma il dettaglio più sorprendente del tenero carosello di foto con i figli è il nuovo hair style: ha sfoggiato una chioma lunghissima, quasi fino alla vita, pettinata con onde ben definite. Una moderna Venere di Botticelli, sempre al passo con le ultime tendenze!