Charli XCX sposa in minigonna: è brat anche nel giorno del matrimonio

Charli XCX ha pronunciato il fatidico sì. Il matrimonio si è svolto del tutto a sorpresa sabato 19 luglio. La popstar ha sposato il compagno, il chitarrista George Daniel, nel corso di una cerimonia molto intima con parenti e amici più stretti. C'erano una ventina di persone in tutto, ma sembra che la coppia abbia in programma un party entro la fine dell'anno, per festeggiare in grande stile con tutte le persone care a loro vicine.

Chi ha firmato l'abito da sposa

La cantante ha scelto un look sorprendente per le sue nozze, lontano dalla tradizione: un abito bianco stile corsetto con spalle nude e gonna corta. È firmato da Vivienne Westwood e ricorda quello indossato da Demi Lovato all'inizio di quest'anno per le nozze. Ha completato il suo look con un paio décolleté bianche, immancabile velo e bouquet di fiori, aggiungendo però un altro tocco rock: gli occhiali da sole scuri! Sono il simbolo della sua carriera, un must have dei suoi outfit da "brat girl". Il termine è diventato un trend globale, per indicare lo stile da ragazza "maleducata" e impertinente, contro il perbenismo e le convenzioni.

I dettagli delle nozze

I due stanno insieme da marzo 2022 e hanno annunciato il fidanzamento a novembre 2023. Prima di essere partner di vita lo sono stati a livello professionale: hanno collaborato per la canzone In the City e per diversi altri brani di Crash, l'album pubblicato da Charli XCX nel 2022. Già a inizio anno la cantante aveva parlato di possibili nozze in vista in un'intervista rilasciata ad Harper's Bazaar.

Aveva lasciato intendere che sarebbe stato qualcosa di poco formale: "Siamo entrambi molto tranquilli e in un certo senso vorremmo solo fare festa. Nessuno di noi due è particolarmente formale riguardo al matrimonio o si preoccupa delle formalità della cerimonia. Vogliamo solo stare insieme per sempre e fare festa con i nostri amici". Secondo The Sun potrebbero aver scelto l'Italia, la Sicilia nello specifico, per la grande festa nuziale: è proprio lì che si sono conosciuti. In un breve video condiviso su TikTok, la cantante si è mostrata con il look nuziale, ammettendo di aver visto una lacrimuccia negli occhi del marito, quando l'ha vista in abito bianco.