La storia dei trulli pugliesi, simbolo della regione: tra patrimonio UNESCO e nuove forme di ospitalità

Dalle masserie ai trulli, la Puglia custodisce alcune delle architetture più iconiche d’Italia. Nati come rifugi rurali, oggi questi edifici in pietra sono diventati simboli del territorio e strutture che uniscono tradizione e comfort più moderno.

Trulli, Alberobello, Puglia

L’estate 2026 può essere l’occasione perfetta per riscoprire alcuni dei luoghi più affascinanti del patrimonio italiano. Se da un lato il turismo continua a concentrarsi sulle mete più celebri, come le capitali o le solite città di mare, dall’altro esistono territori ricchi di storia e tradizioni che meritano di essere valorizzati e la Puglia è uno di questi. Oltre alle storiche masserie, ai borghi bianchi e alle campagne costeggiate da ulivi, la regione custodisce uno dei simboli più riconoscibili del sud Italia: i trulli. Con i loro caratteristici tetti conici e le pareti in pietra calcarea, queste costruzioni rappresentano un patrimonio architettonico unico al mondo e raccontano secoli di storia rurale, tanto da essere inserite dall’UNESCO nella lista dei beni Patrimonio dell’Umanità.

Le origini dei trulli: leggenda e necessità

Molti li considerano semplicemente affascinanti costruzioni disseminate nell’entroterra pugliese, ma la storia dei trulli ha radici antichissime, secondo alcuni addirittura millenarie. Diffusi soprattutto nella Valle d’Itria e ad Alberobello, sono edifici realizzati con la tecnica della pietra a secco, senza l’utilizzo di malta o cemento. Le testimonianze storiche fanno risalire i primi esempi almeno al XIV secolo e infatti secondo una tradizione nota, la loro particolare struttura smontabile sarebbe stata favorita dai feudatari locali per evitare il pagamento delle imposte sugli insediamenti permanenti imposte dal Regno di Napoli: quando gli esattori del fisco venivano per i controlli, i proprietari smontavano i tetti per far credere fossero edifici instabili.

Trulli Alberobello, Puglia

Al di là della leggenda fiscale, i trulli nacquero soprattutto come risposta pratica alle caratteristiche del territorio: la grande disponibilità di pietra calcarea e la necessità di creare rifugi, depositi e abitazioni per contadini e piccoli proprietari terrieri. Uno degli aspetti che rende queste costruzioni così importanti è che la tecnica a secco è un’ottima soluzione termica: d’inverno i trulli aiutano a mantenere il calore, mentre d’estate rimangono freschi. A partire dal 1700 i trulli non vennero più smontati e ancora oggi Alberobello ne conserva oltre 1500, la più alta concentrazione esistente al mondo.

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Un capolavoro di ingegneria popolare

Ciò che rende i trulli unici non è soltanto la loro forma inconfondibile, ma anche la tecnica costruttiva che li caratterizza. Realizzati con pietra calcarea locale e privi di strutture portanti interne, poggiano su muri molto spessi che garantiscono stabilità e resistenza nel tempo. La pianta è circolare e gli ambienti si sviluppano attorno a uno spazio centrale sormontato dal caratteristico tetto conico, costruito attraverso un incastro di pietre. È proprio questa particolare configurazione ad assicurare l’isolamento termico. Anche gli elementi decorativi hanno una funzione precisa: il pinnacolo che si trova in cima al cono richiama antiche tradizioni simboliche, mentre il cornicione sporgente favoriva la raccolta dell’acqua piovana nelle cisterne. Un sapere tramandato per generazioni dai cosiddetti mastri trullari, artigiani specializzati che hanno custodito e perfezionato nel tempo le tecniche di costruzione di queste straordinarie abitazioni.

Da abitazioni rurali a risorsa per il turismo

Nel corso degli anni la funzione dei trulli è cambiata. Nati come alloggi temporanei, magazzini agricoli o abitazioni permanenti, oggi rappresentano una delle principali attrazioni turistiche della Puglia. Molti sono stati restaurati e trasformati in case vacanza, bed & breakfast, hotel e altre strutture dedicate all’ospitalità di lusso. Oltre ad accogliere visitatori provenienti da tutto il mondo, i trulli svolgono anche una funzione culturale, contribuendo a preservare antiche tecniche costruttive e a mantenere viva l’identità storica della Valle d’Itria.

Trulli di Borgo del tempo ritrovato

Quando la tradizione incontra il lusso

Negli ultimi anni i trulli sono diventati protagonisti di una nuova idea di ospitalità che unisce autenticità e comfort moderni. Tra gli esempi più interessanti c’è Borgo del Tempo Ritrovato, nelle campagne tra Ostuni e Martina Franca, un complesso di antichi trulli trasformati in ville indipendenti con piscina privata, orto biologico e spazi dedicati al relax.

Interni di uno dei trulli di Masseria Cervarolo

Un’altra struttura nota è Masseria Cervarolo, a soli 6 chilometri da Ostuni, dove i trulli storici sono stati integrati in un complesso che offre piscina, corsi di cucina pugliese, degustazioni di vino e altre esperienze. Nei pressi di Savelletri di Fasano si trova invece Borgo Egnazia, uno dei resort più celebri della regione, ispirato all’architettura tradizionale pugliese e dotato di spa, percorsi benessere e attività sportive.