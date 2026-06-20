Cisternino è il borgo da visitare nell’estate 2026 per una vacanza economica in Puglia

Nell’estate 2026 la Puglia tornerà a essere una delle mete turistiche più gettonate. La. location perfetta per chi vuole risparmiare ed evitare la folla? Cisternino: ecco cosa fare durante una vacanza in questo meraviglioso borgo.

Cisternino

L'overtourism è un fenomeno sempre più diffuso sia in Italia che all'estero e anno dopo anno sta diventato sempre più "invadente", tanto da rendere praticamente impossibile godersi davvero una vacanza. Non sorprende, dunque, che siano sempre di più coloro che puntano sul "turismo lento", ovvero su dei viaggi in location poco conosciute, selvagge e incontaminate, dove poter davvero rallentare e rigenerarsi. Nell'estate del 2026 la Puglia continuerà a essere una delle mete più gettonate del nostro paese ma, se si vuole evitare la confusione, sarebbe bene dimenticare Gallipoli, Polignano a Mare e tutte le spiagge rinomate del Salento. Chi intente prendersi una pausa dalla folla, dallo stress e dalla normale frenesia cittadina farebbe bene a partire alla volta di Cisternino.

Cisternino, la kasbah della Valle d'Itria

Cisternino è un incantevole comune della Valle d'Itria, in provincia di Brindisi, che conta quasi 11mila residenti e viene considerato la meta ideale per chi è alla ricerca di una vacanza "slow" in Puglia. Paragonato a una kasbah orientale per il suo centro storico fatto di vicoli stretti, case bianche, scalinate e cortili nascosti, è diventato famoso per essere uno dei borghi più belli d'Italia. Adorabili trulli total white, facciate riempite di fiori, angoli instagrammabili nascosti e una incredibile tradizione culinaria (le bombette sono il pezzo forte di questa zona): Cisternino sembra essersi "fermata nel tempo" e permette di entrare in contatto con le vere tradizioni pugliesi. Un dettaglio da non sottovalutare? Anche in estate mantiene un clima estremamente fresco.

Cisternino

Cosa fare a Cisternino nell'estate 2026

Cosa fare a Cisternino in estate? Innanzitutto è importante sottolineare che non è lontana dal mare, si trova a 15-20 km dalla costa adriatica, dunque bastano 20 minuti di auto per ritrovarsi in una delle meravigliose spiagge vicine. Come se non bastasse, ospita numerosi eventi. Solo in questo 2026, ad esempio, ci saranno l'evento enogastronomico Borgo diVino in tour dal 3 al 5 luglio (promosso dall'associazione Borghi più belli d'Italia, che ormai da diversi anni celebra "la stagione del buon bere), il Festival Internazionale Bande Musicali Valle d'Itria dal 16 al 19 luglio, la rassegna Borgo Cantato dal 24 al 26 luglio. Quanto costa una vacanza qui? Si parte da un minimo di 25-30 euro a notte nei b&b e si arriva a 100 euro per dormire in un iconico trullo, dunque i prezzi sono decisamente più accessibili rispetto alle solite località rinomate della Puglia. In quanti sceglieranno Cisternino come meta perfetta per le loro prossime vacanze?

Leggi anche Masserie in Puglia per una vacanza lenta: la storia delle abitazioni rurali e le più belle da scegliere in estate