Voli low-cost, i prezzi aumentano del 400% con gli extra: i dati di Altroconsumo

Altroconsumo ha condotto un’indagine sui costi extra previsti dalle compagnie low-cost sui voli economici. Stando alle stime, aggiungendo un bagaglio, un posto scelto e un’assicurazione, il prezzo finale può aumentare del 400% rispetto a quello indicato all’inizio.

A chi non è mai capitato di trovare dei voli a prezzi stracciati ma di essersi ritrovati a pagare una cifra tutt'altro che economica una volta terminata la prenotazione? Si tratta di un fenomeno molto più comune di quanto si immagina: tra bagaglio a mano, bagaglio da stiva, assicurazione e scelta del posto, il costo finale mediamente aumenta del 200%. A condurre un'indagine sulla questione è stato Altroconsumo che, dopo aver analizzato 60 voli operati da Ryanair, easyJet, Wizz Air, Vueling e Volotea, ha messo in evidenza i rincari dei servizi accessori: ecco il risultato.

EasyJet è la compagnia con gli extra più cari

Da qualche anno a questa parte le compagnie aeree low-cost hanno messo in atto una discussa politica di "unbundling": il biglietto venduto include soltanto il trasporto essenziale, mentre tutto il resto può essere aggiunto pagando degli extra. Il risultato? Per portare un trolley, scegliere un posto, imbarcare un bagaglio o avere un'assicurazione, un volo da 16 euro può arrivare a costare poco meno di 100 euro. Altroconsumo ha provato a simulare l'acquisto completo di un biglietto per una vacanza estiva, mostrando materialmente che il prezzo indicato sui siti è solo un punto di partenza. La compagnia con gli incrementi maggiori è easyJet, dove un viaggio Milano Malpensa-Barcellona arriva a 82 euro dopo essere stato sponsorizzato a 16 euro. A seguirla ci sono WizzAir e Ryanair con riscari di +341% e +264%, mentre in coda compare Volotea con un +167%. Il prezzo finale in media aumenta del 200% rispetto alla tariffa iniziale e in alcuni casi supera addirittura il 400%, dunque in pratica i costi risultato quintuplicati.

I costi extra delle compagnie low–cost

Gli aumenti sui voli rispetto al 2025

I dati non vogliono dimostrare che le compagnie low-cost non siano convenienti ma, piuttosto, che è diventato difficile conoscere il prezzo reale prima di completare la prenotazione. Stando ai voli esaminati da Altroconsumo, il rincaro massimo medio registrato negli ultimi mesi è del 316%, dunque leggermente più alto del 2025, quando si raggiungeva il 300%. Di fronte dati simili, non si può fare a meno di guardare con favore a delle nuove norme europee che impongano di indicare fin dall'inizio il prezzo reale, dunque con incluso il bagaglio a mano (tipo trolley). Anche in questi casi, però, le compagnie dovrebbero dare la possibilità di rimuovere il bagaglio, così da offrire una tariffa più bassa. L'obiettivo è favorire la trasparenza, rendendo più semplice confrontare le offerte delle diverse aziende. Se, al contrario, le cose non dovessero cambiare, si legittimerebbe un costo aggiuntivo che non dovrebbe esistere, lasciando alle compagnie margine per aumentare i prezzi dei servizi extra.