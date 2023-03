Chanel Totti alla festa della sorella Isabel: i mini occhiali rosa sono a tema col party Chanel Totti non poteva mancare al party di compleanno della sorella Isabel, anzi ne ha approfittato per sfoggiare un look “a tema”. I mini occhiali rosa che ha indossato era coordinati alla location.

A cura di Valeria Paglionico

Ieri pomeriggio Ilary Blasi ha fatto un regalo speciale alla figlia Isabel: a pochi giorni dal suo settimo compleanno le ha organizzato una maxi festa a tema total pink. Balli scatenati, sculture di palloncini, tutù da ballerina e cestini personalizzati per gli invitati, questi sono solo alcuni dei dettagli che hanno reso il party davvero unico e glamour. Tra gli ospiti non poteva mancare la sorella della festeggiata, Chanel Totti, che si è servita dei social per mostrare alcune dolcissime scene della serata: ecco cosa ha indossata per aggiungere un tocco trendy alla giornata.

Il look casual di Chanel Totti

L'avevamo lasciata in versione "regina delle nevi" tra cappelli di pelo e maxi stivali "lunari", oggi ritroviamo Chanel Totti in una versione casual decisamente più primaverile. Per partecipare alla festa della sorella Isabel ha abbinato un paio di pantaloni cargo color panna a un maglione aderente nero a collo alto. Per completare il tutto ha scelto una giacca di pelle nera (già l'aveva sfoggiata in montagna qualche settimana fa), delle sneakers Nike Jordan e una borsa con la tracolla a catena. Non ha rinunciato alla manicure total white, un vero e proprio must della vera stagione.

Chanel e Isabel Totti

Chanel Totti con gli occhiali da gatta

A fare la differenza nel look di Chanel Totti è stato però un accessorio "a tema" col party. La figlia di Ilary ha infatti sfoggiato un paio di occhiali da sole rosa, per la precisione un modello cat eye con le lenti total pink e la montatura sottile e gold. Sebbene siano molto simili a quelli indossati dalla madre qualche mese fa, in verità sono una diversa variante ma dello stesso colore. Chanel ha portato prima i capelli sciolti e lisci, poi li ha legati in una coda di cavallo maxi ed è proprio in questa versione che si è lasciata immortalare mentre bacia con dolcezza la sorellina.

