Chanel Totti torna ai capelli ondulati e balla su TikTok con Isabel e Ilary Blasi Chanel Totti è tornata a postare sui social e questa volta ha coinvolto anche la mamma Ilary Blasi e la sorella Isabel: ecco come si è mostrata.

A cura di Valeria Paglionico

Chanel Totti è ormai una vera e propria star capace di attirare le attenzioni dei media ogni volta che si mostra in pubblico o sui social. Complici il cognome "famoso" e il recente divorzio "travagliato" dei genitori, sono stati moltissimi coloro che hanno cominciato a seguirla, scoprendo che è cresciuta e che sembra essere destinata a diventare influencer. Nelle ultime ore è tornata a postare e la cosa particolare è che ha coinvolto anche la mamma e la sorella Isabel: ecco cosa ha fatto su Instagram e su TikTok.

Chanel Totti dal parrucchiere

Per Chanel Totti l'appuntamento dal parrucchiere è praticamente settimanale e sui social non perde occasione per documentare il risultato finale con foto e Stories. La sua hairstylist di fiducia è Alessia Solidani, la stessa che proprio di recente ha firmato il cambio look di mamma Ilary. Il più delle volte, però, la 16enne si affida a degli assistenti e pare essere ugualmente soddisfatta dell'acconciatura finale. Nelle ultime ore Chanel ha detto addio alle pieghe extra lisce ed è tornata alle onde dall'effetto naturale. I suoi capelli sono ormai lunghissimi e, complice il fatto che ama curarli regolarmente, sembrano trasformarla in una vera e propria principessa.

Mamma e figlie ballano su TikTok

Chanel Totti adora TikTok e, dopo aver attivato un secondo profilo proprio nelle ultime settimane, è tornata a postare regolarmente. Se qualche tempo fa si era immortalata alla prese con un balletto in compagnia del papà Francesco Totti, ora ha coinvolto la mamma e la sorella, dando vita a un adorabile siparietto familiare. Pantaloni della tuta e crop top bianco per Chanel, maglietta bordeaux per Isabel, top bianco a collo alto e messy bun per Ilary: mamma e figlie sono meravigliose e soprattutto super trendy. Quanti like riusciranno a ottenere?

