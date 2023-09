Cecilia Rodriguez in versione sposa: prima del matrimonio sfila in abito bianco Cecilia Rodriguez è pronta al sì. Prima di indossare il suo personale abito da sposa, ha sfilato per Atelier Emé che ha presentato la collezione Bridal 2024.

A cura di Giusy Dente

Cecilia Rodriguez in Atelier Emé

Matrimonio in vista per Cecilia Rodriguez? La modella ha già ricevuto la proposta dal fidanzato Ignazio Moser, ma la coppia pare si sia un po' arenata con i preparativi, perché non ha dato ai fan aggiornamenti circa il fatidico giorno. I fan sono in trepidante attesa di vedere la loro beniamina con l'abito bianco. Ne hanno avuto un'anticipazione alla sfilata di Atelier Emé.

Cecilia Rodriguez presto sposa

Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez stanno insieme da 5 anni: galeotta fu la partecipazione al Grande Fratello Vip nel 2017. Da allora non si sono più lasciati: sono una coppia molto affiata e molto amata, entrambi seguitissimi dai rispettivi fan. Ecco perché hanno voluto condividere con loro sui social la gioia di uno dei momenti più importanti della loro storia d'amore: la proposta di matrimonio.

Cecilia Rodriguez in Atelier Emé

Al momento non c'è ancora una data, ma in compenso la modella si è fatta vedere con l'abito bianco. È forse un indizio circa il brand che la vestirà nel giorno del sì? Ha infatti partecipato allo show di Atelier Emé, sfilando in passerella. La nota Maison (che ha recentemente vestito anche Francesca Ferragni per le nozze con Riccardo Nicoletti) ha presentato la collezione Birdal 2024. Tra gli ospiti tutte e tre le sorelle Ferragni, Paola Turani, Giulia Salemi.

Cecilia Rodriguez in Atelier Emé

L'abito da sposa di Cecilia Rodriguez in passerella

Per Cecilia Rodriguez è stata un'esperienza emozionante calcare la passerella di Atelier Emé in abito da sposa. Sui social ha commentato:

Un sogno per me poter falcare la passerella avvolta di bianco grazie alla famiglia che ormai sento un po’ anche mia Atelier Emé. A tutte le future spose come me auguro di trovare nella scelta dell’abito il prezioso supporto di un team così! Un'emozione unica e indescrivibile, grazie a tutto il team che lavora instancabilmente a questi abiti da sogno!

In passerella ha sfilato con un romantico abito in seta con profonda scollatura, che lascia le spalle scoperte e gonna ampia.

Cecilia Rodriguez in Atelier Emé

Cecilia Rodriguez vestita di pizzo

Cecilia Rodriguez ha indossato anche l'abito Manuela, della nuova collezione: sensuale modello a sirena completamente realizzato in prezioso macramè, micro cristalli e tulle semitrasparente; presenta spalline sottili di raso, scollo a V decorato con motivi frastagliati e gonna con coda, che valorizza la silhouette. Sul sito ufficiale della Maison costa 4000 euro. Quando la Rodriguez dovrà scegliere il suo personale abito da sposa, punterà proprio su un modello come questo?