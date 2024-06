Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser in Grecia: il look per la cena in spiaggia a pochi giorni dal matrimonio

video suggerito

Cecilia Rodriguez è volata in Grecia insieme al futuro marito Ignazio Moser. I due sono in vacanza a poche settimane dal matrimonio che si celebrerà il 30 giugno: per una cena in riva al mare hanno scelto due look molto estivi.

A cura di Arianna Colzi

Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser sono volati in Grecia per il weekend. La coppia di futuri sposi, che convolerà a nozze a fine giugno in una sontuosa villa in Toscana, si è concessa una mini vacanza in Grecia mentre fervono gli ultimi preparativi per il matrimonio. Pochi giorni fa, i due fidanzati hanno partecipato anche al programma Da vicino nessuno è normale di Alessandro Cattelan, senza però fare spoiler sul grande giorno. Il tutto dopo che la sposa ha fatto ritorno in Italia dal suo addio al nubilato in Spagna con le amiche e la sorella Bélen Rodriguez. Ora Moser e Rodriguez si godono gli ultimi giorni prima di diventare marito e moglie.

Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez

Il look da spiaggia dei due futuri sposi

Abito midi in pizzo con motivi floreali e scarpe argentate: Cecilia Rodriguez sceglie un celeste pastello per la prima sera in Grecia con Ignazio Moser. L'influencer ha sfoggiato un vestito di ROTATE, brand di Copenhagen fondato da Birger Christensen: la silhouette che arriva fino alle caviglie è a maniche corte a palloncino. Lo scollo rotondo a barca lo rende perfetto sia per le serate estive, che per un evento anche più formale. Il capo viene venduto su diversi e-commerce a 330 euro.

Cecilia Rodriguez in ROTARTE

Rodriguez sceglie di completare il look con due accessori argentati: un paio di sandali a punta argentati con zeppa firmati Le Silla e clutch argentata firmata Benedetta Bruzziches modello Venus La Petite con cristalli che costa 865 euro. Come ha raccontato nelle storie, Rodriguez ha mandato un selfie al suo stylist, Matteo Stellini, per chiedere l'approvazione del look. Per la cena in spiaggia, Ignazio Moser sceglie un look casual con camicia in lino e pantalone grigio e mocassini: perfetto per una serata estiva. I due sono sembrati più complici e innamorati che mai.

L'abito di Cecilia Rodriguez