Blanco torna a cantare a petto nudo: niente più mutande, nel nuovo video indossa i jeans oversize Blanco ha lanciato il video del suo nuovo singolo intitolato Nostalgia. Lo ha girato interamente a New York e lo mostra a petto nudo mentre corre tra le strade della città. Questa volta, però, non è rimasto in mutande, ha indossato un paio di jeans over e degli anfibi.

A cura di Valeria Paglionico

Blanco è l'artista rivelazione dell'ultimo anno: dopo aver vinto il Festival di Sanremo al fianco di Mahmood con Brividi, ha cominciato letteralmente a spopolare, riempendo i palazzetti e girando tutta l'Italia con le sue hit. Di recente era volato a New York e, sebbene in molti pensavano si trattasse solo di qualche giornata all'insegna del relax (che gli aveva permesso anche di fare un nuovo tatuaggio), nelle ultime ore ha rivelato il vero motivo del viaggio: lo ha fatto per girare il videoclip del suo nuovo singolo intitolato Nostalgia. Lo ha lanciato questa notte e ha già accumulato migliaia di visualizzazioni. Il cantante si è esibito ancora una volta col petto nudo ma ha "lasciato nell'armadio" gli slip, preferendo dei jeans oversize.

Il look di Blanco nel video di Nostalgia

È fuori il video di Nostalgia, il nuovo singolo di Blanco che si preannuncia già un successo. Rabbia, malinconia, carnalità, delicatezza: Riccardo Fabbriconi è riuscito a racchiudere una moltitudine di emozioni nella canzone ed è proprio questo dettaglio a renderla così tanto apprezzata. La clip è stata interamente girata a New York e mostra Blanco correre e disperarsi tra le strade e sui tetti della Grande Mela mentre urla le strofe della hit. Se inizialmente ha abbinato un paio di jeans oversize a una canotta bianca e a un paio di anfibi (look curato dalla sua stylist Tiny Idols), con l'inizio del ritornello è rimasto a petto nudo, lasciando in vista i numerosi tatuaggi su petto, braccia e schiena.

Blanco in jeans oversize nel video di Nostalgia

Blanco mostra i tatuaggi nel nuovo video

Blanco è diventato una vera e propria icona di libertà grazie alle sue numerose apparizioni pubbliche in slip, tanto che addirittura Valentino lo ha fatto posare in mutande in una recente campagna pubblicitaria. La sua nudità, però, non è scandalosa, anzi, è un inno alla libertà senza etichette. Nel video di Nostalgia sembra aver cambiato registro: dopo aver spopolato con i suoi outfit griffati dai dettagli nude e trasparenti, ultimo tra tutti quello con la maglia "bucata", ha indossato un paio di jeans oversize. Certo, ha lasciato il petto nudo e l'elastico dell'intimo in vista, ma è chiaro che per i fan si tratta di qualcosa di insolito. Nonostante ciò, continua a essere il simbolo di una generazione che vuole andare oltre le convenzioni e i tabù: le sue corse senza maglietta tra le strade di New York danno voce a tutti coloro che vogliono ribellarsi agli stereotipi, soprattutto quando si parla di stile.