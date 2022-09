Mahmood compie 30 anni: festeggia a petto nudo col cappuccio borchiato Mahmood ha compiuto 30 anni ieri e sui social ha condiviso uno scatto del suo grande giorno. Come ha festeggiato? Rimanendo a petto nudo con indosso solo un originale cappuccio borchiato.

A cura di Valeria Paglionico

Il 2022 è un anno davvero speciale per Mahmood e non solo per gli innumerevoli successi professionali, dalla vittoria a Sanremo con Brividi alle numerose date sold-out del Ghettolimpo tour europeo, il cantante ha anche compiuto 30 anni. Ieri è stato il suo compleanno e sui social sono stati moltissimi i fan e gli amici più o meno famosi che gli hanno dedicato Stories e post per fargli gli auguri in modo speciale. Lo avevamo lasciato sul palco dei Tim Music Awards con la maxi pelliccia in stile yeti, oggi lo ritroviamo poco prima di spegnere le candeline in una versione ugualmente glamour ma allo stesso tempo sensuale.

La festa di compleanno di Mahmood

Alessandro Mahmoud, in arte Mahmood, è nato a Milano nel 1992 e ieri ha raggiunto un importante traguardo, quello dei 30 anni. Blanco, Livio Cori, Attilio Cusani, Gué Pequeno, Noemi, Ariete, Susanna Ausoni: questi sono solo alcuni degli amici "famosi" che gli hanno fatto gli auguri sui social. Come ha passato la serata? A cena in un ristorante milanese con la mamma e con gli amici. Successivamente si è concesso una passeggiata tra le vie della città con tanto di girandole e festoni. Poco prima i darsi ai festeggiamenti, però, ha celebrato il suo grande giorno su Instagram con un post realizzato ad hoc.

Mahmood, il primo look da 30enne

Al motto di "Fuck sono 30" Mahmood si è lasciato immortalare per il suo primo scatto social da trentenne. Da sempre icona fashion genderless e libera, questa volta ha voluto "spogliarsi" ma senza rinunciare al glamour. Nella foto del compleanno appare in piedi e a petto nudo con i muscoli scolpiti in vista con indosso solo un paio di jeans neri a vita bassa. A fare la differenza è stato il cappuccio borchiato con cui si è coperto il capo, accessorio che gli ha permesso ancora una volta di mettere in mostra il suo animo originale. Non è mancato il sorriso stampato sulle labbra e il baffetto lasciato incolto: quando tornerà sul palco da trentenne?