Blanco dà il via al nuovo tour: il debutto sul palco è a petto nudo ma col reggiseno Blanco ha dato il via al suo Blu Celeste Tour, ieri sera si è esibito sul palco di Padova e ha incantato tutti col suo talento. È rimasto spesso a petto nudo ma, nel momento in cui sono partite le prime note di Brividi, ha indossato un reggiseno.

A cura di Valeria Paglionico

Blanco è l'artista rivelazione dell'ultimo anno: dopo aver conquistato i fan giovanissimi con le sue hit, lo scorso febbraio ha trionfato sul palco del Festival di Sanremo. In coppia con Mahmood si è aggiudicato il primo posto del podio con Brividi, facendosi così conoscere anche dal grande pubblico. Ieri ha dato il via al suo attesissimo Blu Celeste Tour (le cui date sono tutte sold-out), si è esibito sul palco del Gran Teatro Geox di Padova e, come da tradizione, ha lasciato spazio alla nudità. Sebbene non portasse la t-shirt, ha aggiunto un originale accessorio che ha reso il suo look genderless.

Blanco, chi ha firmato i look per il Blu Celeste Tour

Cosa indossa Blanco durante il Blu Celeste Tour? Come dimostrato durante la prima data a Padova, alterna look bianchi e neri pensati e curati per lui dalla stylist Tiny Idols (che l'ha seguito anche durante la sua esperienza sanremese). Se al Festival gli outfit erano firmati Valentino e The Attico, per i concerti si è affidato all'audacia di Alessandro Vigilante, che ha firmato per lui dei capi custom made, dai pantaloni over dalla linea classica alle canotte lunghe e alle t-shirt ampie, entrambe decorate con dei tagli cut-out sui fianchi. Sul palco, però, spesso rimane a petto nudo, così da mettere in mostra i tatuaggi e da celebrare la nudità (come ha fatto fin dagli esordi della sua carriera).

Blanco in Alessandro Vigilante

Perché Blanco ha indossato il reggiseno sul palco

Ieri sera, però, sul palco di Padova è successo qualcosa di insolito: per tutta la serata Blanco è stato "sommerso" dai reggiseni lanciati dalle fan e, dopo averli legati prima all'asta del microfono e poi al collo, sulle prime note di Brividi ha pensato bene di indossarne uno total black. Il cantante lo ha sfoggiato mentre era a bordo delle famosa "bicicletta di cristalli" e non lo ha tolto fino alla fine dell'esibizione, aggiungendo così un tocco genderless alla performance. Continuerà a fare questo piccolo regalo alle fan anche durante le prossime tappe del tour?

Il look custom made di Alessandro Vigilante

Il dress code per i concerti di Blanco

Blanco non ha lasciato nulla al caso nel suo Blu Celeste Tour, soprattutto quando si parla di stile. Al di là dei suoi amati outfit che celebrano la nudità, ha "imposto" un dress code ai fan che parteciperanno ai concerti. Sui social ha condiviso una animazione in black&white con la scritta "Dress code" che si illumina a contrasto e nella didascalia ha scritto: "Dress code per il tour: vestitevi fottutamente BIANCO o NERO". Certo, non si tratta di un obbligo ma di un semplice consiglio per rendere l'esperienza ancora più speciale. La fan che gli ha lanciato il reggiseno nero lo avrà scelto proprio per rispettare la regola di stile dell'evento?