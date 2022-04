Blanco mostra il nuovo tatuaggio sulla schiena: potrebbe nascondere una dedica romantica Blanco è volato a New York dopo aver spopolato durante le prime tappe del suo tour. Ha approfittato del viaggio per fare un nuovo tatuaggio sulla schiena e la cosa particolare è che il disegno potrebbe nascondere una dedica romantico alla neo-fidanzata Martina.

A cura di Valeria Paglionico

Blanco è il personaggio dell'anno: dopo aver vinto il Festival di Sanremo con Brividi in coppia con Mahmood, è partito per il tour (che al momento ha registrato il sold-out in tutte le tappe) e ora aspetta di partecipare all'Eurovision che si terrà a Torino dal 10 al 14 maggio. Dopo aver sorpreso sul palco a petto nudo ma con indosso un reggiseno, si è concesso una breve vacanza a New York. Nonostante col viaggio oltreoceano abbia provato a tenersi lontano dai riflettori, è riuscito lo stesso ad attirare le attenzioni dei media. In che modo? Imprimendo un nuovo tatuaggio sulla sua pelle e mostrandolo con orgoglio sui social.

Cosa raffigura il nuovo tatuaggio di Blanco

Riccardo Fabbriconi, alias Blanco, sa come farsi notare, anche a miglia e miglia di distanza dall'Italia. È arrivato a New York e ha fatto il bagno nella fontana del centro nonostante le temperature gelide e ora ha fatto anche un nuovo tatuaggio. Si è lasciato immortalare tra le grinfie del tatuatore, mettendo poi in bella mostra il risultato finale sul suo profilo Instagram. Il cantante sulla parte bassa della schiena ora ha impressa la scritta "Innamorato", cosa che ha fatto subito pensare a una possibile dedica alla nuova fidanzata Martina Valdes. Si tratterà di un messaggio romantico o semplicemente di un riferimento al fatto che è innamorato della sua vita?

Blanco fa un nuovo tatuaggio

Blanco ha fatto una dedica a Martina Valdes?

Blanco non ha mai nascosto la sua passione per i tatuaggi, basti pensare al fatto che fin dal debutto nella musica ha sempre cantato in mutande e a petto nudo, rivelando così i numerosi disegni sulla pelle realizzati con l'inchiostro indelebile. I più significativi? La scritta "Celeste" sull'addome (un riferimento a uno dei suoi brani preferiti, Blu celeste) e l'angioletto con la corona di spine impressa sul petto accompagnato dall'anno della sua nascita, una sorta di alter ego che lo rappresenta in pieno. È proprio per questo che il nuovo tattoo probabilmente è tutt'altro che casuale, soprattutto perché arrivato dopo le paparazzate in compagnia della nuova compagna. Blanco si sarà sentito travolto dall'amore travolgente per Martina?