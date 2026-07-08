Birkenstock in versione ballerina, il modello by Repetto dell’estate 2026 imita le scarpette da danza classica

Birkenstock x Repetto è la collezione del brand tedesco di sandali e del marchio francese specializzato nel mondo danza. Sarà nei negozi il 16 luglio.

Birkenstock x Repetto

Che succede se due brand iconici nel mondo delle calzature, ma dal linguaggio e dall'estetica completamente opposti, unisono le loro forze? Una risposta ce la stanno dando Birkenstock e Repetto, che insieme hanno dato vita a una collaborazione che già fa parlare di sé. Le calzature di questa limited edition ancora non sono arrivate nei negozi, ma le aspettative sono già alle stelle: le prime foto diffuse hanno generato tantissime curiosità. C'è da aspettare ancora qualche giorno per il lancio: la capsule sarà acquistabile dal 16 luglio 2026 sui rispettivi canali ufficiali e in una selezione di retailer internazionali.

I fan dei due brand sono in fermento e non vedono l'ora. Anche i più scettici stanno con le antenne drizzate, perché il risultato di questa collaborazione ha qualcosa di inaspettato: funziona, proprio perché riesce a condensare due mondi che sembrerebbero all'apparenza inconciliabili. Da un lato c'è Repetto: la Maison francese è specializzata in scarpette per la danza classica, veste le ballerine da decenni, è un vero e proprio punto di riferimento del settore. Birkenstock esiste da ancora prima, la sua storia comincia addirittura nella Germania del 1774 per volontà del calzolaio Johann Adam Birkenstock.

Birkenstock x Repetto

Il marchio non ha nulla a che vedere con la leggerezza dell'etereo mondo della danza, ma tutti lo amano per il suo innovativo plantare anatomico! ha fatto la sua fortuna con gli ormai celebri sandali e sabot in sughero e pelle. Sono modelli sicuramente funzionali, comodi, pratici, quotidiani, a tal punto celebri da essere giunti anche sul red carpet della Mostra del Cinema di Venezia, calzati da Jason Momoa. È stata fatta anche una collezione bridal con la designer nuziale Danielle Frankel, per chi non vuole rinunciare nemmeno nel fatidico giorno delle nozze.

Birkenstock x Repetto

Insieme i due brand hanno reinterpretato i rispettivi codici e valori creando tre modelli che ne rappresentano la sintesi, nelle taglie europee dal 35 al 42. Sono sandali dal design funzionale in perfetto Birkenstock style, ma con un tocco di eleganza dato dall'inconfondibile sensibilità estetica di Repetto. Nella collezione ci sono l'iconico Arizona (con maxi fibbie e doppia fascia), Scala (con la punta arrotondata, due delicati cinturini sulla tomaia e un raffinato fiocco con lacci) e Opéra (sabot impreziosito da lunghi lacci fluidi che si avvolgono delicatamente intorno alla caviglia). Tre i colori: Iconic Pink, Flame Red e Profound Black.Ogni modello, inoltre, è rifinito con una soletta rivestita col motivo a quadretti Vichy, caratteristico della Maison francese e di quell'estetica parigina a lei cara.

Birkenstock x Repetto

Pur mantenendo la propria riconoscibilità, i due brand sono riusciti a creare qualcosa capace di parlare a due pubblici diversi. Il prodotto finale incarna perfettamente entrambi i mondi, valorizzandone i codici stilistici in modo raffinato e originale, soprattutto credibile. Il trend balletcore non accenna ad affievolirsi e qui trova un'espressione giocosa, colorata che potrebbe andare a ruba. In commercio il 16 luglio verrà messo un numero limitato di prodotti, che pur mantenendo intatta la comodità di Birkenstock danno in più quegli elementi fortemente caratterizzanti per Repetto come fiocchi, lacci, colori tipici. Entrambi i pubblici potrebbero dunque apprezzare questa reinterpretazione cult.