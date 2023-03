Bianca Balti come una Venere: posa nuda e “indossa” solo la borsa Niente trucco né gioielli, solo i capelli scuri sul corpo nudo: le nuove foto di Bianca Balti sono un ritratto delicato e potente della femminilità.

A cura di Beatrice Manca

Raggiunta l'età in cui molte sue colleghe smettono di lavorare (se non l'hanno già fatto) Bianca Balti al contrario è più impegnata che mai. La top model lodigiana ha appena festeggiato il suo 39esimo compleanno ed è raggiante: sicura di sé, motivata e aperta a nuove sfide. Lo dimostrano la sua ultime foto dal set, dove posa nuda coperta solo dai lunghi capelli scuri, come una Venere rinascimentale.

La rinascita di Bianca Balti

Per Bianca Balti il 2023 segna un nuovo inizio dopo l'intervento di mastectomia preventiva a cui si è sottoposta lo scorso anno. Non ha mai avuto paura di raccontarsi a cuore aperto (come nella recente intervista a Belve) e sta usando Instagram per aprire un dialogo sempre più onesto e sincero con il pubblico. I social sono al centro dei suoi nuovi progetti creativi, come il format di interviste A Letto Con Bianca. La moda però è ancora al centro della sua carriera: Bianca Balti è stata scelta da Etro come testimonial della nuova borsa Vela, la prima disegnata dal nuovo direttore creativo Marco De Vincenzo.

Bianca Balti per Etro

Bianca Balti è la Venere di Etro

Le foto della nuova campagna, scattate da Davit Giorgadze, ritraggono la top model nuda su uno sfondo essenziale mentre abbraccia la borsa Vela, il cui nome fa riferimento proprio all'ispirazione nautica del design. I lunghi capelli scuri, appena mossi, accarezzano il corpo: la modella non indossa make up né gioielli, solo uno smalto dorato, e appare come una ninfa dei boschi o una dea dell'Olimpo. La nudità non è provocazione né esibizione: è intimità e consapevolezza. Una celebrazione della femminilità delicata e poetica, ma al tempo stesso potente: in una società che vuole le donne eternamente giovani, il corpo di una donna adulta e madre nudo è un manifesto di body positivity.

