Bianca Balti compie 39 anni: festeggia con gli stivali alla coscia da dark lady (e la coroncina oro) La top model Bianca Balti ha condiviso una toccante riflessione per il suo compleanno. Poi, insieme agli amici, ha festeggiato nel segno dello stile!

A cura di Beatrice Manca

Mazzi di fiori, regali e una ‘corona' dorata: Bianca Balti ha compiuto 39 anni e si è regalata una festa di compleanno speciale insieme agli amici e alla figlia minore Mia. Sono passati quasi 20 anni da quando ha iniziato a sfilare per Dolce&Gabbana: allora Bianca Balti era una sconosciuta 21enne lodigiana amante dei rave, ma nel giro di pochi mesi è diventata una delle top model più amate e desiderate al mondo. A 39 anni non ha nessuna intenzione di andare in pensione, anzi: per celebrare questo traguardo speciale ha condiviso una riflessione con i follower su cosa si augura per il futuro.

Il look bondage di Bianca Balti

La primavera è ormai ufficialmente arrivata, ma Bianca Balti ha scelto un look da dark lady per la sua festa di compleanno: giacca in pelle oversize nera, minidress e stivali cuissard scamosciati – ovviamente neri – con tacco a spillo. L'outfit era completato da una borsa con tracolla argentata e da maxi orecchini a cerchio.

Il look nascondeva anche un dettaglio ‘bondage': dagli stivali ‘spunta' una cinghia in pelle nera alla coscia. La stylist Ramona Tabita, invitata alla festa, ha mostrato il particolare in una foto taggando Trashy Lingerie, famosa boutique di costumi di Los Angeles.

Gli stivali di Bianca Balti

La riflessione di Bianca Balti per i 39 anni

Prima di festeggiare in compagnia degli amici, però, la top model si è ritagliata un momento per riflettere su questo traguardo. "È il mio compleanno, oggi compio 39 anni – ha scritto nelle Storie di Instagram – La vita è davvero dura a volte, eppure le gioie sono così grandi da rendere le difficoltà degne di essere combattute". La top model pochi mesi si è dovuta sottoporre a un intervento di mastectomia preventiva. Ora è tornata a lavorare a pieno ritmo, tornando alle sfilate con nuovi progetti e nuove consapevolezze: "Un augurio per questo prossimo di non caricarmi volontariamente di complicazioni evitabili e vedere il bicchiere sempre mezzo pieno".