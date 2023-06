Bianca Balti posa nuda coperta solo dalla borsa argento (che vale quasi 3mila euro) La top model Bianca Balti sfida la censura di Instagram pubblicando alcuni selfie allo specchio in cui si mostra nuda, senza un filo di trucco.

La top model Bianca Balti è una vera icona di body positivity: lo scorso anno ha condiviso con i social l'operazione di mastectomia bilaterale preventiva a cui si è sottoposta, mostrando sui social le cicatrici e il lungo percorso di convalescenza. A 39 anni, la modella è ancora in piena attività e usa spesso i social per condividere messaggi di libertà. Di recente è tornata sotto i riflettori per un selfie allo specchio in cui posa completamente nuda ‘vestita' solo dei suoi accessori preferiti.

Bianca Balti con gli accessori argento

L'ultima foto condivisa su Instagram da Bianca Balti – con solo uno sguardo curioso nella caption – riaccende il dibattito su nudità, censura, e social. La modella ha sfidato l'algoritmo con una foto in cui posa nuda di fronte allo specchio, indossando però le scarpe più cool dell'estate: le mules Rocket di Bottega Veneta, caratterizzate da un design a punta e da un tacco ‘a scomparsa', quasi inglobato dalle scarpe. Le scarpe sono in vendita sulle piattaforme digitali a 1250 euro.

Bianca Balti con accessori Bottega Veneta

Quanto vale la borsa di Bianca Balti

Allo specchio, la modella si ‘copre' con una borsa argentata: si tratta della Jodie di Bottega Veneta, caratterizzata dalla forma hobo con il nodo sul manico. La borsa è in vendita online: su piattaforme come Net-a-Porter si trova al prezzo di 2900 euro.

borsa Bottega Veneta via Net–a–porter.com

Nel carosello di foto pubblicate da New York, Bianca Balti si mostra senza senza un filo di trucco, con i capelli sciolti e completamente nuda: un inno alla bellezza naturale e alla gioia dei corpi, contro tabù e stereotipi.