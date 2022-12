Bella Hadid è l’icona di stile del 2022: perché ha vinto il titolo di “meglio vestita” L’anno che sta per concludersi ci ha regalato memorabili fashion moments: ma tirando le somme, chi ha vinto la corona di “best dressed” del 2022?

A cura di Beatrice Manca

L'anno 2022 sta per concludersi e, come sempre in questo periodo, fioccano le classifiche di fine anno: tra i momenti fashion che hanno definito i mesi passati ricorderemo sicuramente la parabola di Kanye West, l'addio di Alessandro Michele a Gucci fino alla recente morte di Vivienne Westwood. Com'è tradizione, fioccano le classifiche di fine anno sugli abiti più memorabili dell'anno oppure i look di Kate Middleton più amati e cercati online. Ma insomma, tirando le somme, chi ha vinto la corona di "best dressed" del 2022?

La classifica Power Dresser of the Year

Il 2022 sarà ricordato come l'anno di Bella Hadid: la top model sorella di Gigi è stata votata come la più influente del settore, sia sulla passerella che fuori. La classifica è stata stilata dalla piattaforma Lyst, nell'annuale rapporto Year in Fashion 2022 che ogni anno analizza brand, tendenze e influencer. La modella Bella Hadid ha regalato un'indimenticabile performance in passerella durante la sfilata di Coperni: ricordate l'abito spray vaporizzato in passerella? Bene, è stato votato "momento virale dell'anno".

Bella Hadid in un abito vintage di Versace

Perché Bella Hadid è la meglio vestita del 2023

Insieme alla sorella Gigi Hadid, Bella ha calcato le passerelle di tutti i brand di punta, confermandosi ancora una volta "modella dell'anno". Sfilate e servizi fotografici a parte, Bella Hadid è stata la regina dei red carpet dove ha sfoggiato iconici abiti vintage, nobilitando la tendenza sostenibile del second hand.

Bella Hadid in vintage Versace a Cannes

Ma è soprattutto nei look streetstyle che Bella Hadid si è dimostrata un'autorità assoluta: ha rilanciato gli Ugg, i corsetti e i pantaloni cargo. Verso la fine dell'anno la top model ha dato una svolta al look tingendo i capelli di biondo: come ci stupirà nel 2023?