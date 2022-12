Vivienne Westwood, le star ricordano la regina del punk: “Per la moda tu eri il sole” Vievienne Westwood è morta il 29 dicembre 2022 a Londra e, fin da quando la notizia è stata diffusa, sono state moltissime le star che hanno voluto renderle omaggio sui social. Claudia Schiffer, Marc Jacobs, Bella Hadid: ecco le dolci parole usate per salutare per l’ultima volta la regina del punk.

A cura di Valeria Paglionico

Vivienne Westwood è morta poche ore fa nel sud di Londra, aveva 81 anni ed era malata da tempo. La notizia è stata annunciata sui suoi profili ufficiali, dove è stato rilasciato un comunicato che recita: "29 dicembre 2022. Vivienne Westwood è morta oggi, serenamente e circondata dalla sua famiglia, a Clapham, nel Sud di Londra. Il mondo ha bisogno di persone come Vivienne, che lo cambino in meglio". Icona punk, stilista rivoluzionaria, attivista impegnata per il sostegno dei diritti civili, simbolo di contemporaneità: la designer ha lasciato un segno indelebile nel mondo della moda. Bella Hadid, Marc Jacobs, Claudia Schiffer, le star che le hanno voluto dedicare un ultimo pensiero speciale sono state moltissime, a prova del fatto che i suoi abiti visionari, le sue battaglie sociali, il suo spirito visionario non verranno mai dimenticati.

Il dolce ricordo del marito Andreas Kronthaler

Il primo a rendere omaggio a Vivienne Westwood non poteva che essere il marito e partner creativo Andreas Kronthaler, che le ha dedicato queste dolci parole: "Continuerò a vivere con Vivienne nel mio cuore. Abbiamo lavorato fino alla fine e mi ha lasciato tante cose per andare avanti. Grazie tesoro". Vivienne ha disegnato e a lavorato alla sua arte fino all'ultimo, provando sempre a cambiare il mondo in meglio. È proprio per non dimenticare il suo operato e per continuare l'eredità del suo attivismo che il prossimo anno verrà ufficialmente lanciata la Vivienne Foundation, una società senza scopo di lucro fondata da Vivienne, i suoi figli e la nipote alla fine del 2022. L'obiettivo è creare un mondo migliore lavorando con le ONG per sostenere alcune cause sociali importanti, dal cambiamento climatico alla difesa dei diritti umani, fino ad arrivare allo stop alla guerra e alla protesta contro il capitalismo.

Vivienne Westwood e il marito Andreas Kronthaler

Da Marc Jacobs a Samantha di Sex and the City, gli omaggi a Vivienne

Vivienne Westwood ha avuto un incredibile impatto sul fashion system contemporaneo e non sorprende che anche i colleghi designer l'abbiano voluta ricordare con affetto. Marc Jacobs ha condiviso sui social una vecchia foto della stilista con una lunga didascalia in cui si è definito affranto: "Continuo a imparare dalle tue parole e da tutte le tue straordinarie creazioni. Non hai mai mancato di sorprendere e di scioccare. Sono grato per i momenti che ho avuto modo di condividere con te e Andreas. Riposa in pace cara Vivienne, anche se in qualche modo pace sembra la parola sbagliata da usare". Victoria Beckham ha rivolto il suo pensiero alla famiglia della regina del punk, il cantante Boy George l'ha definita "fantastica e stimolante", l'attrice Kim Catrall, meglio nota come la Samantha di Sex and the City (serie per cui ha creato l'iconico wedding dress di Carrie Bradshaw), l'ha ricordata come "un vero genio che non ha mai perso la sua grinta nordica".

Bella Hadid e Vivienne Westwood

Le top model ricordano Vivienne Westwood

Le modelle che hanno lavorato fianco a fianco con Vivienne sono state moltissime e anche loro hanno usato i social per rivolgerle un ultimo saluto. La leggendaria top model degli anni '90 Claudia Schiffer ha scritto che la "Voce unica di Westwood sarà insostituibile e mancherà", Irina Shayk, rotta dal dolore, si è limitata a condividere una delle foto iconiche della designer, mentre Bella Hadid ha dichiarato: "Mi hai fatto sorridere, ascoltare, imparare e amare più del giorno prima. Sarò per sempre grato di essere stato nella tua orbita, perché per me, per la moda e per l'umanità, tu, Vivienne, eri il sole". Ribelle della moda, stilista visionaria, una donna che è stata capace di riscrivere le regole del settore ma rimanendo fedele ai suoi valori per tutta la vita: Vivienne Westwood è stata una vera e propria forza rivoluzionaria e le sue creazioni dall'animo punk lasceranno per sempre un segno indelebile nel fashion system britannico e internazionale.